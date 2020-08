PvdA Assen wil actie van gemeente tegen rattenplaag in Noorderpark

De gemeente Assen moet snel in actie komen tegen een rattenplaag in het Noorderpark. Dat wil de PvdA-fractie. Want bewoners in meerdere straten in Noorderpark-Oost hebben er flink last van. Het probleem zit 'm in het riool, waarover de gemeente de baas is.

PvdA-raadslid Luc Rengers heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de rattenoverlast.

Vijftig ratten

Na een eerste melding bij de woningverhuurder Actium over de aanwezigheid van ratten, is volgens Rengers meteen actie ondernomen. Er kwam een rattenbestrijder, die vaststelde dat de ratten in de riolering zaten. Hij trof in de Bachstraat zo'n vijftig ratten aan.

In de Obrechtlaan dichtte de bestrijder vervolgens gaten in een tuin. Maar daardoor verplaatste het probleem zich. Ook zijn er jonge ratten gevonden, wat zou duiden op de aanwezigheid van nesten. De rattenbestrijder wilde volgens Rengers best op duurzame wijze de rattenplaag bestrijden, dus zonder chemicaliën. Alleen is daarvoor toestemming nodig van de gemeente, die eigenaar is van de riolering.

Geen medewerking

"Maar die toestemming bleef achterwege. Een woordvoerder heeft verkondigd dat de gemeente hieraan geen medewerking verleent. De woningeigenaren hebben zelf de verantwoordelijkheid, zo zou gezegd zijn", stelt het PvdA-raadslid. Iemand van de gemeente zou ze doorverwezen hebben naar een plaagdierenexpert in Gieten. De bewoners, zowel huurders als woningeigenaren, voelen zich volgens Rengers afgescheept door de gemeente.

Woningcorporatie Actium wil graag verder meehelpen aan het oplossen van de rattenplaag, zo laat manager Marcel van Halteren weten. "Maar zonder toestemming van de gemeente is effectieve bestrijding niet mogelijk", aldus Actium.

Bestrijding in riool

"Als wij melding krijgen, gaan wij altijd op dit soort dingen af. Alleen constateerde de bestrijder, die voor ons in de huurwoningen bezig was, dat de ratten uit het riool kwamen en steeds weer terug zouden komen als het daar niet stevig aangepakt zou worden. Maar het riool is niet van ons. Dus om daar überhaupt wat te mogen doen, moet de gemeente opdracht geven voor bestrijding in riool", zegt manager Marcel van Halteren.

De PvdA snapt de opstelling van de gemeente in deze rattenplaag niet. Hij stelt dat de volksgezondheid in het geding is, aangezien de dieren ziektes kunnen overbrengen. Ook kunnen ze grote schade aanrichten, door gaten te graven en het doorknagen van leidingen.

Bewoner verantwoordelijk?

PvdA-raadslid Rengers wil weten hoe het kan dat de woningeigenaar door de gemeente ineens verantwoordelijk wordt gesteld voor de rattenbestrijding. "Qua dienstverlening mag er meer van een gemeente verwacht worden. Is het college bereid de rattenbestrijder alsnog de gelegenheid te geven om zijn werk te mogen uitvoeren?" wil Rengers weten. "De volksgezondheid is ermee gediend en bewoners worden gerustgesteld?"

Marcel van Halteren van Actium vindt ook dat de gemeente nu eerst aan zet is. "Wij hebben als verhuurder direct na de melding de ratten in de betreffende woningen aangepakt. En toen geconstateerd dat de gemeente ook wat te doen heeft. Ik ga ervan uit dat ze in actie komen."