Na verbouw en uitbreiding is er plek voor meer dan 100 bewoners in Oude Jannes Hoogeveen

Het voormalige Jannes van der Sleedenhuis, bekend als het 'Oude Jannes', wacht naast een interne verbouwing en renovatie ook uitbreiding. Het wordt een woonzorgcentrum met plek voor 102 bewoners.

De aanpak van het Oude Jannes is een stap verder, vanochtend ondertekenden Woningcorporatie Domesta en Aannemingsmaatschappij Friso de bouwovereenkomst. Dat gebeurde in zorgcomplex Olden Kinholt, in aanwezigheid van bewoners. Olden Kinholt staat op de nominatie om gesloopt te worden, de bewoners verhuizen naar het vernieuwde pand.

Vleermuizen

Bij de verbouw van het pand aan de Eisenhowerstraat moet rekening worden gehouden met beschermde diersoorten. Zo huist er onder andere een kolonie dwergvleermuizen in het gebouw, door bouwtechnische aanpassingen behouden die hun leefruimte. Ook wordt bij aanpassingen rekening gehouden met de bestaande architectuur. Het gebouw werd begin jaren ' 70 ontworpen door de Hoogeveense architect Hans Morshuis.

Het Oude Jannes was zo'n veertig jaar in gebruik als woonzorgcentrum, in 2016 werden de bewoners verhuisd naar een nieuwe locatie. De laatste jaren werd het anti-kraak bewoond.