Coronateststraat Meppel schaalt op door grote vraag

Het aantal afgenomen coronatests in Meppel neemt toe (Rechten: ANP/Koen van Weel)

Het aantal coronatesten dat wordt afgenomen in de mobiele teststraat in Meppel wordt sneller opgeschroefd dan verwacht. In plaats van de geplande 60 tests per dag, worden er vandaag al 140 afgenomen door de GGD.

De teststraat op het voormalige terrein van houthandel Jan Sok werd woensdag voor het eerst in gebruik genomen. "Met 60 tests zat de dag meteen vol", zegt GGD-woordvoerder Else Poeder. "Daarom hebben we opgeschaald. Vandaag zijn er 140 testen ingepland."

Extra uren

De teststraat is op maandag, woensdag en vrijdag in gebruik. Aanvankelijk zou er van 08.30 tot 12.00 uur worden getest. "Dat wordt nu van 09.00 tot 17.00 uur vanwege de toename die we zien. De tijden worden gelijk getrokken met Assen en Emmen", zegt Poeder. Daardoor zijn er op alle dagen 140 tests mogelijk.

Een verklaring voor de grote toeloop heeft de GGD niet. "Wel kregen we van GGD IJsselland te horen dat het daar druk was. Mensen die net op het grensgebied wonen om naar Zwolle of Steenwijk te gaan, gaan nu misschien naar Meppel."

De GGD laat weten te gaan kijken naar verdere uitbreidingsmogelijkheden als dat nodig is.

