Treinreizen tussen Coevorden en Duitsland op goede spoor met miljoenenbijdrage

Met de trein reizen tussen Coevorden en het Duitse Bad Bentheim is een stap dichterbij gekomen met een bijdrage van 27,8 miljoen euro vanuit de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het geld is bedoeld voor werkzaamheden op en aan het spoor.

De grootste aanpassing is op het station in Coevorden. Daar komt een extra perron bij. Sinds 2011 zijn overheden in Drenthe bezig met het plan. "Het is geweldig om te zien dat dit nu werkelijkheid wordt, vanwege het grote belang voor iedereen die woont en werkt in de grensregio", reageert Jeroen Huizing, wethouder van de gemeente Coevorden.

Elk uur

De bedoeling is dat in 2026 ieder uur een trein zonder overstap gaat rijden tussen Coevorden en Duitsland. Om dat mogelijk te maken is het nodig om zo'n dertig kilometer aan spoor om te bouwen voor die trein. Het spoor wat er nu ligt is bedoeld voor goederentreinen, niet voor passagiersvervoer. Het idee is om uiteindelijk die internationale trein te laten rijden tussen Emmen en Rheine.

Henk Jumelet, provinciebestuurder: "Ik woon zelf vlak bij Duitsland en het valt me op dat niet alleen inwoners, maar ook ondernemers, toeristen en de onderwijssector behoefte hebben aan een goede treinverbinding. Het is een hele uitdaging om met het openbaar vervoer de grens over te steken voor werk, studie, familie of vrije tijd. Met de nieuwe passagiersverbinding maken we wonen, werken en voorzieningen in de grensregio toegankelijker. Een mooie stap naar de realisatie van de Nedersaksenlijn."