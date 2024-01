Griekse rechter spreekt Pieter Wittenberg vrij: 'Dit is de eerste stap'

Pieter Wittenberg is samen met 23 anderen vrijgesproken door de Griekse rechter op het eiland Lesbos in het eerste deel van hun strafzaak rondom onder meer spionage en mensensmokkel. "Ik voel me opgelucht. Deze vrijspraak is heel belangrijk, want hierdoor komen we zonder strafblad voor de volgende rechter te staan", reageert Wittenberg vanuit Griekenland.

De inwoner van Peest was onderdeel van een groep reddingswerkers die tussen 2016 en 2017 hulp boden aan vluchtelingen op Griekse eilanden en bootvluchtelingen aan land hielpen. Tegen hen zijn twee rechtszaken aangespannen. In dit geval stond de groep voor de rechter voor overtredingen. Zo zouden zij radio's hebben afgeluisterd, de kustwacht niet hebben geïnformeerd over zaken die de kustwacht wel wilde weten en zouden zij gecodeerde berichten hebben verstuurd.

"Dat zijn overtredingen die we nooit hebben begaan", zegt Wittenberg. "Bij de rechter-commissaris kwam ik erachter dat met gecodeerde berichten WhatsApp-berichten werden bedoeld. Die krijgt die man zelf ook van zijn moeder."

Nog verdacht van misdaden

De aanklachten vanwege de vermeende overtredingen zijn nu van tafel, maar de misdaden staan nog. "We worden nog steeds verdacht van bijvoorbeeld mensensmokkel, het oprichten van een criminele organisatie, het lidmaatschap daarvan en het witwassen van geld", aldus de Drent. "Maar het is heel belangrijk dat we nu zijn vrijgesproken, want zo komen we onbeschadigd bij het volgende proces aan. Had deze rechter iets gevonden waarvoor we een kleine boete zouden hebben gekregen, dan kijkt een volgende rechter heel anders tegen je aan."

Wanneer de volgende rechtszaak is, is nog onbekend. Daardoor blijft de toekomst voor Wittenberg onzeker.

Vluchtelingen

Sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië in 2015 vluchtten honderdduizenden vluchtelingen naar Griekenland en daar zitten niet alle Grieken op te wachten. Wittenberg vermoedt daarom dat de rechtszaak tegen hem en de 23 andere hulpverleners politiek gemotiveerd is.