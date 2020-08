'Koning van de VAM' Adne Koster: 'Ik moet mezelf in toom houden'

Drie jaar geleden won hij al de nationale titel bij de junioren. Vanavond gaat hij van start in de beloftenwedstrijd bij het NK wielrennen rond de VAM in Wijster.

"Ik kan zeker m'n kop gek laten maken en ik laat ook altijd mijn kop gek maken", zegt Koster lachend. "Het is te hopen dat dat niet teveel gebeurt en dat ik mezelf in toom kan houden en dan zien we wel waar het uitkomt."

Volle bak omhoog sprinten: lekker!

De beloften rijden een koers over 124 kilometer waarin ze 34 klimmetjes moeten trotseren. Koster kan dus z'n lol op. En over parcourskennis heeft hij zeker niet te klagen. In april reed hij als corona-uitdaging de zogenaamde Everest Challenge. Om aan dezelfde hoogtemeters te komen als de Mount Everest reed hij op één dag driehonderd keer de VAM op. Ook pakte hij daar de nationale districtstitel.

"Zo'n korte steile helling ligt me over het algemeen wel. Een minuut lang volle bak omhoog sprinten. Lekker het zuur in de benen. Daar word ik wel gelukkig van", zegt Koster.

Livestream beloftenwedstrijd

De beloften starten vanmiddag om 17.00 uur. Vanaf 18.45 uur is de wedstrijd via een livestream te volgen. Dit doet de organisatie op uitdrukkelijke wens van ouders en liefhebbers. Het is onzeker of de hele ronde in beeld kan worden gebracht omdat dat zonder helikopter technisch lastig is.

