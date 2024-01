Taakstraf en rijontzegging voor stilzetten tankwagen op A28 met dodelijke afloop

Voor het stilzetten van zijn vrachtwagen tijdens een protestactie in juli 2022 op de A28 bij Beilen, is een 57-jarige trucker uit het Brabantse Mill veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van twaalf maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Door zijn actie kwam een 56-jarige motorrijder uit Amersfoort om het leven.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden drie maanden celstraf en een jaar rijontzegging.

De man steunde protesterende boeren in Nederland door mee te doen met een actie van Agractie. De actiegroep riep op het werk een kwartier lang stil te leggen. De trucker liet zijn combinatie uitrollen en kwam op beide rijbanen stil te staan. De medeweggebruikers achter hem werden verrast door die onverwachte file.

Filmpje

De trucker uit Brabant maakte nog een filmpje van zijn actie en stuurde dat naar bekenden en collega's. Hij had niet in de gaten dat vijfhonderd meter achter hem een 56-jarige man uit Eindhoven op de file klapte. Hij schepte met zijn bestelbus de motorrijder uit Amersfoort. Die overleefde de klap niet. De Eindhovenaar merkte de file te laat op.

Door zijn grote en zware tankwagen stil te zetten, heeft de vrachtwagenchauffeur uit Mill medeweggebruikers in gevaar gebracht, zei de rechter. Andere weggebruikers moesten uitwijken of hard op de rem trappen. Die manier van demonsteren is misbruik maken van het demonstratierecht, oordeelt de rechter. "Een onaangekondigde actie, midden op een snelweg op een druk tijdstip is onnodig en gevaarlijk."

Vermoeidheid

Oververmoeidheid speelde de 56-jarige Eindhovenaar parten. Hij was vijftien uur aan het werk geweest. Medeweggebruikers zagen die dag voor het ongeval de bestelbus slingerend over de weg rijden en belden de politie. De bestuurder was kort voor het incident nog door zijn werkgever gebeld en gemaand rust te nemen. Door dat te negeren heeft hij schuld aan het ongeluk.

De bestelbusrijder is veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk en een rijontzegging van twee jaar. Tegen hem was zes maanden cel geëist en twee jaar rijontzegging.

Geen roekeloosheid