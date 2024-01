'Trein naar Duitsland zorgt voor economische impuls Coevorden'

Goed nieuws voor Coevorden. Daarmee reageert fractievoorzitter Henk Mulder (BBC2014, met 10 van de 25 zetels verreweg de grootste partij in de gemeenteraad) op het nieuws over de al jaren gewenste nieuwe treinverbinding tussen Coevorden en Bad Bentheim.

Gistermiddag werd bekend dat de provincie Drenthe en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een investeringsbedrag van 27,8 miljoen euro beschikbaar stellen voor dit project. Daarmee komt de realisatie van deze treinverbinding - een plan dat al sinds 2011 in voorbereiding is - een forse stap dichterbij.

De verwachting is dat de trein eind 2026 gaat rijden. Op den duur moet het een directe verbinding worden vanaf Emmen naar Rheine, via Coevorden, Emlichheim, Neuenhaus, Nordhorn en Bad Bentheim. Bovendien maakt de nieuwe verbinding reizen vanuit Nederland naar Berlijn gemakkelijker.

'Enorme economische impuls'

"Voor Coevorden betekent dit een enorme economische impuls", zegt Mulder. "Want zo'n directe verbinding naar Duitsland is niet alleen leuk voor toeristen en dagjesmensen, maar vooral interessant voor ondernemers. De wisselwerking tussen Duitse en Nederlandse bedrijven wordt sterker, voor personeel wordt het gemakkelijker om over de grens te kijken."

Volgens Mulder past de treinverbinding goed bij de tendens vanuit Coevorden om meer en meer de samenwerking met het buurland op te zoeken. "Er zijn op dat vlak al forse stappen gezet. Kijk naar het bedrijventerrein Europark dat nu 25 jaar bestaat. Het is een bedrijventerrein in twee landen; er staat zelfs één bedrijf precies op de landsgrens."

Flyeren in Duitsland voor activiteiten in de binnenstad

Ook de middenstand vanuit Coevorden zoekt steeds nadrukkelijker de Duitsers op. In oktober vorig jaar werd voor het eerst een zogeheten 'Duitse dag' gehouden, waarbij de trein bij wijze van uitzondering ook reed. Centrummanager Edwin Boomstra: "Zo'n Duitse dag gaat wat ons betreft op herhaling. Sterker nog, we gaan de komende tijd actief flyeren in ons buurland, om meer Duitsers te trekken naar activiteiten in de binnenstad van Coevorden."

Om de treinverbinding mogelijk te maken, moet er aan het spoor gewerkt worden. Bij het station in Coevorden moet er bovendien een extra perron bij. Mulder: "Technisch gezien moet dat mogelijk zijn, er is eerder al rekening mee gehouden."