Staatsbosbeheer komt geld te kort: sluiting uitkijktoren Drents-Friese Wold mogelijk

Houd je van de Drentse natuur, dan ben je zonder twijfel bekend met de vele fiets- en wandelpaden, zwemplassen en uitkijktorens in de provincie. Alleen: het onderhoud van de faciliteiten van Staatsbosbeheer staat stevig onder druk.

De druk is zelfs zo hoog dat een deel van die faciliteiten gesloten dreigt te worden als de natuurorganisatie geen structurele verhoging van het onderhoudsbudget krijgt. Hoeveel geld Staatsbosbeheer nodig heeft, is niet bekend.

Joke Bijl, woordvoerder van Staatsbosbeheer, is somber gestemd. "Drenthe is natuurlijk de recreatieprovincie bij uitstek, maar sinds corona is het aantal recreanten in de natuur ook sterk toegenomen", zegt ze. Staatsbosbeheer is blij met die toename, maar daardoor stijgt het gebruik van paden, bankjes en andere faciliteiten ook. Ook kampt de natuurorganisatie al bijna tien jaar met structurele tekorten door een halvering van het budget dat de organisatie per hectare krijgt.

Eenmalige inhaalslag

Op korte termijn kan Drenthe nog wel even vooruit. Dat komt door een eenmalige uitkering van natuursubsidie SNL in 2016. Dankzij dat geld kon Staatsbosbeheer in 2017 een eenmalige inhaalslag maken op onderhoudsgebied. In dat jaar heeft de natuurinstantie nieuwe bankjes geplaatst en zijn paden vernieuwd.

"Helaas is die eenmalige investering niet genoeg voor de lange termijn. We komen structureel bijna de helft aan onderhoudsbudget te kort. In andere delen van het land hebben we daarom al half verharde fiets- en wandelpaden moeten sluiten", zegt Bijl.

Sluiting ligt op de loer

Op dit moment zijn er in Drenthe nog geen faciliteiten gesloten, maar Bijl zegt dat dat wel overwogen wordt. "Het beste voorbeeld is de uitkijktoren op het Aekingerzand in Nationaal Park Drents-Friese Wold, die is echt aan onderhoud toe, maar dat gaat ons niet lukken."

Dit geldt ook voor de verschillende zwemplassen in de provincie. In 2022 besloot Staatsbosbeheer om het betaald parkeren in te voeren bij 't Gasselterveld en 't Nije Hemelriek, "maar wat we met dat parkeergeld verdienen, dekt slechts een fractie van het tekort". Met die inkomsten kan Staatsbosbeheer bijvoorbeeld oude en afgedankte bankjes verwijderen, maar nieuwe plaatsen is daarmee niet mogelijk.

ANWB

Ondanks de sombere stemming, is Staatsbosbeheer blij dat de ANWB zijn zorgen heeft uitgesproken over de financiële organisatie van de natuurinstantie. "Als overheidsinstantie kunnen wij natuurlijk geen actieve lobby voeren, daarom zijn we blij dat de ANWB oproept om meer geld beschikbaar te stellen waarmee boswachters meer steun kunnen krijgen", zegt Bijl.