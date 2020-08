Van der Most wil bij Speelstad Oranje ouderenparadijs maken

"Wat je in de media heel veel leest is dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, en dat nadat zij gestopt zijn met werken in een sociaal isolement terechtkomen", legt Paula van der Most uit. "Toen dachten wij, als we hier een woonpark van maken dan kunnen mensen met elkaar allerlei activiteiten ondernemen met bijvoorbeeld een grote gezellige huiskamer. Wij geloven dat mensen dan ook nog eens vitaler en gezonder blijven."

Attractiepark wordt dan weer rendabel

Van der Most is erg enthousiast over het plan. "Ik kan al zes namen noemen van mensen die zeggen: zet mij maar op de lijst. Ik denk echt dat hier heel erg behoefte aan is."

In het plan wordt het Pipodorp afgescheiden van het attractiepark. "Als het woonpark door zou kunnen gaan, dan wordt het financieel ook rendabel om Speelstad weer te openen voor kinderen. Daarnaast willen we er dan activiteiten organiseren voor bedrijfs- en familiefeesten zoals bowlen, karten en glow-in-the-dark midgetgolf."

In de voormalige aardappelfabriek zat jarenlang een succesvol attractiepark gevestigd. Na de financiële crisis kreeg Speelstad Oranje minder bezoek, draaide het park verlies en trok Van der Most de stekker eruit. Hij koos een andere insteek en in het Pipodorp, verderop op het terrein, kon hij onderdak bieden aan uiteindelijk 1400 asielzoekers. Vanwege de lage instroom van asielzoekers besloot het COA de asielzoekers eerder uit het Pipodorp te halen. Gevolg: het park kwam helemaal leeg te staan.

'Oranje staat nog steeds te koop'

Lange tijd heeft Van der Most vastgehouden aan het plan om van Speelstad Oranje een nieuw attractiepark te maken. Door tegenvallers bij zijn project in Rotterdam, waar hij bezig is met een nieuw groot attractiepark, doen sinds vorig jaar ook verhalen de ronde over onderhandse verkoop van het park. En die zijn volgens zijn partner niet van tafel.

"Oranje staat nog steeds te koop. Wij proberen er nu een woonbestemming op te krijgen, omdat het voor ons niet meer rendabel is om er een vakantiepark van te maken. Veel mensen kiezen nu toch voor wat luxere huizen en een park met een waterspeelparadijs. Als iemand anders het koopt die daar wel weer in wil investeren voor 25 of 30 miljoen, kan diegene er weer een actief vakantiepark van maken."

Bewoners huiverig

En nu? Gaat dit plan wel door? Enkele bewoners staan na afloop van de informatieavond bij de ingang van Oranje na te kletsen. Ze zijn sceptisch: want als er eenmaal een woonbestemming op het park komt te liggen, kan dat dan niet ook voor een ander doel gebruikt worden? "Dat snappen we", vertelt Van der Most die de geluiden bij de bijeenkomst heeft gehoord. "Als je er een woonbestemming op legt, kun je er ook arbeidsmigranten in laten wonen. Dat nemen wij daarom ook zeker mee naar de gemeente."

De komende weken krijgt het park bezoek van de gemeenteraadsfracties van Midden-Drenthe. Daarna moet de vergunning voor de woonbestemming nog worden aangevraagd. Als het plan voor het park erdoor komt begint vervolgens de opknapbeurt. "De huisjes moeten nog heel erg worden opgeknapt voordat we ze aan bewoners gaan verkopen. We willen een paar modelwoningen maken, zodat mensen kunnen zien wat je ervan kan maken. Nu investeren heeft nog niet zoveel zin."

