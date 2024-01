Eis: 40 maanden cel voor vermeende leider van jeugdbende Emmen

De 20-jarige Gino de W. uit Groningen moet volgens het Openbaar Ministerie een celstraf van 40 maanden opgelegd krijgen. De W. wordt gezien als een van de leiders van een jeugdbende in Emmen.

De W. en de even oude Jermaine S. uit Emmen stuurden vorig jaar in januari kwetsbare jongens op pad om gewelddadige diefstallen te plegen. Dit had een fataal afloop in de jeugdzorginstelling Yorneo; de 26-jarige begeleidster Marit uit Groningen werd tijdens het stelen van de kluis doodgestoken.

Overval McDonalds

S. hoorde gisteren een celstraf van zeven jaar tegen zich eisen. De jongeren werden door S. of De W. in wisselende samenstelling op pad gestuurd. De W. heeft volgens het OM de overval op de McDonalds in Emmen op 9 januari met twee tieners voorbereid.

Dit gebeurde in de woning van S. De W. zou twee jongens van 16 en 17 jaar op pad hebben gestuurd. Beide jongens verbleven in die periode in het jongerencentrum Yorneo. Bij binnenkomst van het fastfoodrestaurant schoot de jongste met een wapen in de lucht.

Daarop werd de geldlade geleegd. De jongens verdwenen met een buit van enkele honderden euro's. De W. zou de jongens in de woning van S. hebben opgewacht. Van de buit werd onder meer eten besteld. De beide tieners hebben de overval op het fastfoodrestaurant bij de politie bekend.

Afgifteprotocol

Het OM vindt De W. ook medeplichtig aan de mislukte overvallen op het tankstation aan de Wolfsbergenweg in Emmen. De deur van het tankstation was telkens op slot, waardoor de overvallers niet naar binnen konden. Het was De W., vindt het OM, die met een tip kwam over het afgiftebeleid van het tankstation. Dat houdt in dat personeel bij een dreiging, zoals een overval, het geld moet afgeven.

De kans op het bemachtigen van een buit ligt daarmee behoorlijk hoog. De eigenaar van het tankstation had de "vage figuren in het zwart" al snel op de korrel. Telkens als er een klant is geweest, draaide de man de deur op slot.

Op 10 januari zag hij opnieuw deze "twee figuren in het zwart". Zij renden dit keer naar de deur. Aan het rennen was volgens de man te zien dat het om jonge jongens ging. De man hield de deur dicht en kon nog net afsluiten. Op 14 januari werd opnieuw een poging ondernomen, maar toen was het tankstation al gesloten.

Begeleid wonen

De twee personen blijken later de 16-jarige jongen te zijn die in Yorneo woonde en een drie jaar oudere jongen die onder begeleiding stond van B-Point, een organisatie voor beschermd wonen. Het tweetal besluit verderop het gesloten tankstation de kluis van Yorneo te beroven. Dit loopt fataal af voor Marit.

Tegen beiden is vorige week twee en tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Het OM vindt dat er sprake is van een nauwe samenwerking tussen de bendeleden, met als doel "snel geld te maken" door strafbare feiten te plegen. De woning van S. diende daarbij als uitvalsbasis. En het was een terugkeerplek na het misdrijf, waar de buit werd verdeeld.