Documentaire Wolvendrift laat zien hoe Drenthe nog niet heeft leren samenleven met de wolf

Wolvendrift laat de worsteling zien van Drenthe om met de wolf te leven. Journalist Petra Wijnsema volgde een jaar lang de gebeurtenissen rondom de wolf in Drenthe.

De documentaire bevat unieke beelden van de uren na het doodschieten van de wolf in Wapse afgelopen zomer. De re-enactmentgroep Compagnie te Voet speelt een wolvenjacht na uit 1612. Ook is te zien dat de Universiteit Wageningen een doodgereden wolf inspecteert. Daarnaast zitten in Wolvendrift nog niet eerdere vertoonde beelden van wildcamera's van Drentse wolven.

Wolvenkenner Hans Hasper uit Assen vertelt over zijn fascinatie voor de wolf omdat het dier zo ongrijpbaar is. Hij begrijpt niet dat we als mensen niet samen kunnen leven met de wolf. Hij zegt dat schieten niet helpt en dat beschermen van dieren de enige mogelijkheid is om samen te leven met de wolf.

Schapenhouders Jacqueline Koppelaar en Albert Jan van Triest uit Eemster vinden dat er voor de wolf geen plaats is in Drenthe. Ze beschrijven de impact die een wolvenaanval op hun schapen heeft op hun (geestelijke) gezondheid. Ze hebben wolfwerende rasters laten plaatsen waar de wolf toch doorheen is gekomen.

Schapenhouder Gijsbert Six uit Benneveld beschouwt zichzelf als 'queer', niet in een hokje te plaatsen, als het gaat om de wolf. Volgens hem legt de wolf het wezen van de mensen bloot en laat de wolf de mens nadenken over diens rol in de natuur.

De documentaire Wolvendrift is vanavond om 19.00, 21.00 en 23.00 uur te zien op TV Drenthe. Herhalingen op zondag.