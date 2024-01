Helm Uncini blijft zoek, maar ruim 40 jaar heeft Frank (76) een deel ervan in bezit

Opgegroeid in Graswijk, vlak naast het oude TT Circuit, kreeg Frank van de Pol al van jongs af aan te maken met brullende motoren en snelheidsduivels. De inmiddels 76-jarige Van de Pol heeft de motorsport van dichtbij meegemaakt en in ruim 40 jaar aardig wat spullen verzameld. Zijn huidige huis in Bovensmilde lijkt wel een schatkamer van motorsportgeschiedenis.

Maar wat maakt zijn verzameling zo bijzonder?

Crash in 1983

Daarvoor moeten we terug in de tijd. Vlak na de start in 1983, crasht de Italiaanse coureur Franco Uncini. Hij krabbelt op en probeert van de baan te kruipen, maar wordt geraakt door een andere coureur. Door de klap schiet de helm van Unicini's hoofd en vliegt door de lucht.

Van de Pol herinnert de crash zich nog als de dag van gisteren. "Later, toen ze de ambulance aan het schoonmaken waren, waar Uncini in had gelegen lag de onder-kinband daar nog en hebben ze het aan mij gegeven. En die ligt hier nu bijna 41 jaar in huis", vertelt van de Pol. Waar de rest van de helm is, blijft gissen.

Museum

Het huis van Van de Pol lijkt wel een museum. "Ik heb ruim 40 jaar als vrijwilliger gewerkt op TT Circuit Assen en jarenlang op het tankstation gezeten. Wanneer ik vrij was en er was wat te doen, was ik op het circuit", blikt Van de Pol terug. "Tot zo'n 16 jaar geleden kwam de motorsport bij mij op plek 1. Maar toen kwamen we erachter dat mijn zoon ziek werd."

Fulltime mantelzorger

Van de Pol werd fulltime mantelzorger voor zijn zoon. Hoewel hij zelf niet meer te vinden is op het racecircuit, koestert hij dozen vol herinneringen uit de afgelopen 40 jaar.