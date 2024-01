Bushokjes in Emmen doelwit van vandalen: politie staat voor raadsel

Emmen wordt geteisterd door vandalen. De ramen van het een na het andere bushokje sneuvelen. De politie doet er onderzoek naar, maar heeft nog geen verdachten op het oog.

Vanochtend was het raak aan de Laan van het Kinholt in de wijk Emmerhout. Het is het zoveelste geval van vernieling in een week tijd. Het begon in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen zeker acht autoruiten werden ingeslagen aan de Ravelijn in Emmen. Even verderop, aan de Laan van het Kwekebos, bleek een bushokje vernield. Een zijraam was kapot gemaakt. In de dagen daarna volgen meldingen van vernielingen van bushaltes in de wijk Angelslo en Bargeres, waar in de laatste wijk zeven bushokjes werden vernield aan de Brinkenweg.

"Ons zijn meldingen bekend van vernielingen in Angelslo en Bargeres", laat een woordvoerder van de politie weten. Of dat iets te maken heeft de vernielde autoruiten, is nog onbekend. "Daar doen we onderzoek naar."

'Schandalig'

"Het is schandalig dat dit gebeurt", zegt voorzitter Jaap Bakker van de Wijkvereniging Bargeres. Volgens hem is het niet het gesprek van de dag, maar hij windt zich er wel over op. "Dit is openbaar bezit, die bushokjes zijn van iedereen. Je vernietigt iets van de maatschappij, dat is sneu geld. Zeg maar wie het doet. Ik zou het toevallig vinden als het om dezelfde daders gaat, maar dat is aan de politie om uit te zoeken."

Ook Wytse Bouma, voorzitter van Wijkbelangen Emmerhout, noemt de vernielingen zonde van het geld. "Dit lijken moedwillige vernielingen. Hier in de wijk wordt weleens een boompje omgetrokken, maar eigenlijk wordt er heel weinig vernield. Als wijk kun je hier ook weinig tegen doen. We zijn in ieder geval in overleg met de wijkagent, maar ook de politie tast in het duister.