Jaarlijks twee ton naar voortzetten 'Van Gogh-jaar' Drenthe

Het 'Van Gogh-jaar' is voorbij, maar verschillende gemeenten en organisaties willen dat het verhaal van de kunstschilder in Drenthe blijft voortleven. Om dat voor elkaar te krijgen, moet tot en met 2027 jaarlijks 200.000 euro worden uitgetrokken.

In het plan staat dat er aandacht moet komen voor het Van Gogh Huis in Nieuw Amsterdam/Veenoord. Dat geldt onder meer ook voor 'plaatselijke initiatieven' rond Van Gogh.

Bezoek- en inspiratiepunten

Verder moeten er meer bezoek- en inspiratiepunten komen, waar mensen informatie en een inkijkje krijgen in Van Goghs (kunst)werken. Daarvoor is het kerkje van Zweeloo in beeld. Ook wordt gedacht aan een digitale Van Gogh-belevenis in Hoogeveen en komt er een Van Goghzaal in het Drents Museum.