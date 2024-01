2,5 jaar cel voor seksueel misbruik dochter na scheiding

"Hij zocht troost en heeft daarbij op grove wijze zijn vaderrol misbruikt", zei de rechter over de 54-jarige man uit Borger, die zijn dochter twee jaar lang misbruikte. De man is hiervoor veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar.

De straf valt lager uit dan de eis van vier jaar cel. De man is vrijgesproken van het verkrachten van zijn toenmalige partner. Daarvoor was te weinig bewijs dat de aangifte kon ondersteunen. De dochter werd misbruikt van 2013 tot 2017. Het meisje was 11 jaar oud toen de ontucht begon. Haar ouders waren net gescheiden.

Stoornis

Om haar vader te troosten, kroop het kind meermaals bij hem in bed. Ze dacht dat het gedrag van haar vader normaal was. Pas jaren later werd het haar duidelijk dat haar vader misbruik van haar had gemaakt. Ze deed in 2022 aangifte. De rechter vindt dat de verdachte alleen oog had voor zijn eigen lustgevoelens.

Bovendien neemt hij in beperkte mate zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft het vertrouwen dat zijn dochter in hem had "ernstig beschaamd", zei de rechter. Het is algemeen bekend dat seksueel misbruik bij jonge kinderen lang kan doorwerken in de ontwikkeling van het slachtoffer. De rechter houdt er rekening mee dat de man kampt met een persoonlijkheidsstoornis.