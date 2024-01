Bewoners Belastingflat zitten eerste rang op Koningsdag: 'Ons balkon zit helemaal vol'

Balkondruk

Blokzijl woont samen met haar man in de Belastingflat. Zij kijken uit op het Raadhuisplein, waar op Koningsdag de route eindigt en de festiviteiten doorgaan op het hoofdpodium. "We zitten eerste rang!"

Nog geen oranjekoorts

Huize Blokzijl is dus koningsgezind, maar dat oranjegevoel is bij drie bewoonsters van woonzorgcentrum Holdert in Emmen totaal niet aanwezig. Oók dat gebouw is pal gelegen aan het Raadhuisplein. "Ik heb er niet zoveel mee", zegt Annie Bosma. Medebewoonster Korrie Wijnholds vult aan: "Ik vind het leuk om te zien, maar dat is ook alles."