NK Wielrennen: Zelfs de prijsuitreiking is coronaproof

"De laatste klus was het marathonschaatsen op de Weisensee. Er lag toen nog ijs", laat Mulder bovenop de Col du VAM weten. "Ik mis niet alleen de sociale contacten, maar het is ook een soort uitlaatklep voor mij."

Prijsuitreiking

Aan alles is gedacht. Zelfs de prijsuitreiking is coronaproof. "Ik raak helemaal niks aan en dat is heel bijzonder, want we hebben er zelfs een juryvergadering over gehad." En wat in de Formule 1 kan, kan op de VAM-berg niet. "We kunnen hier over de keien geen robotje laten rijden waar de winnaar zijn trui en medaille kan pakken." De renners moeten dus zelf de rood/wit/blauwe trui en medailles pakken.

Mulder wil nog wel even oefenen bovenop de VAM, want hij moet voor het eerst in zijn carrière, met een mondkapje om, verslag doen. In de laatste 100 meter van de wegwedstrijd van de mannen, laat hij Elmar Reinders winnen. "De wens is de vader van de gedachte. Ik gun dat joch het zo, ik zeg Elmar Reinders wordt Nederlands kampioen."

Of de voorspelling van Mulder uitkomt weten we zondagmiddag. De wegwedstrijd bij de mannen is zondag vanaf 15:00 uur live op TV Drenthe te zien. De uitzending van de wedstrijd van de vrouwen begint zaterdagmiddag om 15:30 uur. De koers van de beloften is vanavond om 18:45 uur, via een livestream, te zijn op de website van RTV Drenthe. Iedere avond is er ook een extra NK Journaal op TV Drenthe te zien.