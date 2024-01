Paardensportverenigingen De Wolden stalloos: 'Minder inkomsten deze winter'

De paardensportverenigingen in gemeente De Wolden hebben het zwaar deze winter, want plek om binnen te oefenen is er niet meer. En dat zorgt voor minder inkomsten en een terugloop in leden.

Zeven paardensportverenigingen konden voorheen terecht bij de binnenaccommodaties van Manege Den Esch in Zuidwolde en Manege Zuidwolde in Veeningen, maar beide zijn geen optie meer. Den Esch staat in de verkoop en de hal in Veeningen is afgekeurd.

De ruiters zijn deze winter tijdelijk ondergebracht bij maneges in Beilen en Staphorst. "Maar dat is geen structurele oplossing", vertelt Maaike Buning, woordvoerder namens de clubs en lid van rijvereniging Ceres. "Zonder eigen locatie kunnen we geen wedstrijden organiseren en de kas dus ook niet spekken."

Kopzorgen

De problemen zorgen voor de nodige kopzorgen bij Buning en haar collega's. Samen hadden de verenigingen zo'n vijfhonderd leden, maar dat aantal is met vijftig gedaald, zegt Buning. "Als we geen wedstrijden binnen meer kunnen organiseren, dan denk ik dat dat aantal nog meer daalt."

Het liefst zien de clubs dat ze in de winter in De Wolden kunnen blijven oefenen. "Elke keer naar Beilen of Staphorst gaan is op den duur natuurlijk geen optie meer", vertelt de ruiter. Maar een manege zelf kopen of bouwen lijkt op dit moment uit den boze vanwege de hoge prijzen.

Brandbrief

De problemen spelen inmiddels al een tijdje. Afgelopen zomer stuurden de verenigingen nog een brandbrief richting de gemeenteraad en het college om hun zorgen kenbaar te maken. "Met name, omdat De Wolden zich profileert als de paardensport gemeente van Nederland", legt Buning uit.

Wethouder Egbert van Dijk, die nu werkzaam is als gedeputeerde (BBB) bij de provincie Drenthe, liet destijds weten mee te willen denken. Bijvoorbeeld door samen met de clubs naar geschikte grond te zoeken voor de bouw van een nieuwe indoorhal. Ook dat kost te veel geld voor de clubs.

Geen investering van gemeente

Geld investeren in de bouw van een nieuwe hal doet De Wolden niet, vertelt een woordvoerder van de gemeente. "Er is wel iemand die dicht op het dossier zit en zoveel mogelijk probeert mee te denken. Binnenkort zijn er weer gesprekken met alle betrokken partijen."

Verenigingsgevoel

Als er geen oplossing komt vreest Buning dat de clubs 'papierverenigingen' worden. "De landelijke bond stelt dat je lid van een vereniging moet zijn om aan wedstrijden mee te mogen doen. Een papierenvereniging is een vereniging waar je lid van bent puur vanwege de administratie. Er is geen verenigingsgevoel."

En dat is volgens de ruiter juist van belang. "Het verenigingsgevoel is voor ons juist belangrijk. Samenkomen voor de lessen, het oefenen, clubdagen en de wedstrijden. Het hoort er allemaal bij."