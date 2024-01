Zorg bij Phusis op 't Ruige Veld beter, maar inspectie blijft meekijken

Stichting Phusis heeft de zorg op 't Ruige Veld in Rolde verbeterd, na een dikke onvoldoende vorig jaar maart. Maar de zorgverlener is er nog niet. Het ontbreekt nog aan voldoende deskundig zorgpersoneel, en aan parate kennis over complexe zorg en medicatieveiligheid. "Er moeten nog stappen gezet worden", concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na een onaangekondigd controlebezoek.

Vorig jaar maart kreeg Phusis bezoek van de inspectie na twee meldingen. De conclusie was dat de zorg op 't Ruige Veld flink onder de maat was. Het zorgteam had onvoldoende gediplomeerde zorgverleners, er was geen veilig leefklimaat, de hygiëne in de gebouwen was niet op orde en het verstrekken van medicatie rammelde.

Risico's

De inspectie sprak toen van 'risico's'. De deskundigheid van het zorgteam was onvoldoende voor de complexe zorgvraag van de groep cliënten. Op 't Ruige Veld zitten mensen met psychische of aanpassingsproblemen, zwak- en laagbegaafden, en mensen met een drugs- of alcoholverslaving. Er wonen twaalf cliënten. De dagbesteding bestaat uit schoonmaken, meubels opknappen, een moestuin onderhouden en kippen verzorgen

De inspectie adviseerde een hele reeks verbetermaatregelen. Phusis kreeg daar een half jaar de tijd voor. In oktober keek de inspectie nog eens op 't Ruige Veld om de deur, om te zien of de zorg inmiddels goed en veilig genoeg was. De inspectie zag toen 'een stabieler zorgteam en een schonere huiselijke omgeving'. Ook is er een betere daginvulling en -structuur voor de cliënten.

Kwetsbaar

Wel zijn er nog zorgen over de korte inwerktijd van nieuwe zorgverleners en leerlingen. Ook moet Phusis dossiers van cliënten beter bijhouden. En ze moet meer doen aan scholing en deskundigheid van personeel, met name op gebied van medicatieveiligheid en onvrijwillige zorg. "Phusis heeft op 't Ruige Veld een goede start gemaakt, maar is er nog niet", luidt het oordeel. De inspectie noemt de situatie 'kwetsbaar' en blijft het verbetertraject nauwlettend in de gaten houden.

Hoogersmilde onder toezicht

Gisteren werd bekend dat Phusis met haar locatie in Hoogersmilde onder verscherpt toezicht is komen staan. Op de zorgboerderij aan de Bosweg, waar cliënten wonen en werken, zijn er volgens de inspectie allerlei tekortkomingen. Het gaat ook op die locatie om onvoldoende deskundig personeel, hygiëne en medicatieveiligheid.