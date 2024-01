Aansluitingen met snelwegen bij Veenoord en Spier krijgen rotondes

De plannen maken deel uit van het verkeersveiligheidsplan 2022-2026 van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) is tevreden met de geplande werkzaamheden. "We zetten in op nul verkeersslachtoffers. Veilige infrastructuur, zoals rotondes, is daarbij een belangrijk onderdeel", zegt hij.