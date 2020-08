Dit weekend in de Drentse natuur: 22 en 23 augustus

Kruisspinnen in een web (Rechten: Saxifraga/Ab H. Baas)

Geniet van de Drentse natuur met een van de vele activiteiten. Kom meer te weten over vruchten, spinnen en kruiden tijdens boeiende excursies. Of ga mee met een tocht over het Dwingelderveld.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda. Let op: bij de meeste activiteiten moet je je vooraf aanmelden.

Wandeling met de boswachter

Hoe ziet het Dwingelderveld er in de zomer uit, welke planten en dieren kan je nu zien of laten hun sporen achter? De boswachter van Natuurmonumenten laat je het zien. Een interessante wandeling, vergeet je verrekijker niet!

Op spinnensafari

Die pootjes, die snelheid, dat web... Over spinnen valt zoveel te vertellen! Tijdens de spinnensafari in het Drents-Friese Wold ontdek je meer over spinnen. Je mag ze van heel dichtbij en van veraf bekijken.

De smaak van de natuur

Zie, ruik en proef kruiden, vruchten en bloemen uit de natuur. Tijdens deze wildplukwandeling en wildpluk-high tea op 23 augustus in De Wijk leer je bovendien meer over de werking van kruiden. Op zondag is er ook een vruchtenexcursie op het Dwingelderveld. Zongerijpte bramen, glanzende rozenbottels en trossen vlierbes: leer meer tijdens de IVN-excursie.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.