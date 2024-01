Kogel door de kerk: De Buitenplaats wordt onderdeel Drents Museum

Museum De Buitenplaats in Eelde wordt een volwaardig onderdeel van het Drents Museum. Vanavond stemde de voltallige gemeenteraad van Tynaarlo in met de toekomstplannen van het museum.

Daarmee gaat het onderhoud van het museum over naar Het Drentse Landschap. De stichting, ook wel bekend als 'beschermheer van erfgoed', krijgt een bruidsschat van ruim 1 miljoen euro mee van de gemeente. Het Drents Museum gaat ondertussen bezig om De Buitenplaats om te toveren tot art nouveau-museum, met kunst van rond het jaar 1900.

Volwaardig onderdeel

In de Tynaarlose gemeenteraad is al sinds november discussie over de toekomstplannen van het museum, nadat de plannen in juni 2023 aan het licht kwamen. Maar tijdens extra raadsvergaderingen waarin onder meer Harry Tupan (directeur van het Drents Museum) aan het woord kwam, werden de meeste plooien gladgestreken.

Tupan gaf daarin onder andere aan dat De Buitenplaats geen dependance van het Drents Museum zal worden, maar juist een volwaardig onderdeel. Een museum dat bovendien midden in het dorp Eelde moet staan.

Gentlemen's agreement

De enige echte discussie die vanavond nog gevoerd werd over het museum, ging over een cultuurhuis. In Eelde wordt momenteel gewerkt aan de aanpak van het dorp, waarbij ook zo'n centraal cultuurhuis moet komen. VVD, Tynaarlo Nu en CDA dienden een amendement in om een plek te reserveren op het terrein van De Buitenplaats. Het gaat dan specifiek om de plek van de huidige appelhof op het terrein.

Volgens wethouder Hans de Graaf (ChristenUnie) ligt er al een gentlemen's agreement met Het Drentse Landschap dat - wanneer het cultuurhuis daadwerkelijk op de plek van de appelhof wenselijk is - deze er kan komen. Het amendement werd door de gemeenteraad verworpen. Dit maakte dat het CDA als enige tegenstemde.

Geld

Nu er groen licht is voor de samenwerking, kan er worden begonnen aan de zogeheten 'aanloopperiode'. Deze loopt tot 2028 en is bedoeld om het museum weer op peil te brengen. Daarvoor is in totaal 3,3 miljoen euro nodig. De gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe geven allebei in de eerste vier jaar iets meer dan drie ton aan subsidie. Daarnaast betalen zij dus allebei meer dan 1 miljoen euro.