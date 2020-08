Nieuwe poelen in het Drents-Friese Wold ontwikkelen zich goed

Ondanks de droogte liggen de poelen in Oude Willem, in het hart van het Drents-Friese Wold, er goed bij. Het droogvallen van enkele poelen kan zelfs positief zijn voor de zeldzame kamsalamander.

In het voorjaar keek boswachter Widmar van der Meer zijn ogen uit toen hij drie kamsalamanders ving. Het is de grootste watersalamander van Nederland en staat op de Rode Lijst als 'kwetsbaar'. Dat ze, een jaar na de aanleg, al de weg naar de nieuwe poelen wisten te vinden verbaasde Van der Meer. "De vegetatie moet zich nog ontwikkelen. Het duurt jaren voordat dat een beetje goed is. Misschien waren ze gewoon de omgeving aan het verkennen. Maar het waren wel twee mannetjes en een vrouwtje, dus in theorie kan er al uitbreiding plaatsvinden."

Voordeel

Met de droogte van deze en voorgaande zomers is het afwachten hoe de poelen zich verder ontwikkelen. "Het gaat goed. Sommige poelen zijn drooggevallen. Dat heeft als voordeel voor de kamsalamanders dat de vissen in de poelen doodgaan. De vissen eten de larven van de kamsalamanders op. Maar het moet niet elk jaar droogvallen, want dat is voor de voortplanting niet altijd goed."

"In juni en juli trekken de volwassen mannetjes en vrouwtjes de poelen uit, naar het land en de bosranden. In september en oktober trekken ook de jongen de poelen uit." In het voorjaar zijn ze weer terug in de poelen. "Kamsalamanders plakken eitjes tussen dubbelgevouwen stengels. Volgend jaar gaan we opnieuw monitoren en zien we of en hoe de kamsalamanders zich verspreiden."

