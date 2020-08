Van Liempt gelijkgesteld in hoger beroep, maar moet proefschrift wel aanpassen

Wel moet Van Liempt bepaalde onzorgvuldigheden herstellen. Historicus, onderzoeker en journalist Ad van Liempt promoveerde in mei 2019 op zijn onderzoek naar Albert Gemmeker, de voormalig commandant van Kamp Westerbork. Zijn proefschrift werd ook in boek uitgegeven.

Na die promotie werden meerdere klachten ingediend. Er zouden onzorgvuldigheden in het proefschrift zitten, zoals het verzinnen van data, falsificeren van data en plagiaat. Zo zou Van Liempt onder andere een e-mailcorrespondentie hebben verdraaid en hebben gebruikt zonder de bron daarover te informeren.De RUG startte naar aanleiding van de klachten een onderzoek. De conclusie daar was dat Van Liempt niet schuldig is aan plagiaat, maar dat er wel enkele onzorgvuldigheden in zijn boek zaten. De RUG werd door indiener van de klacht, onderzoeksjournalist Bart FM Droog, vervolgens verweten partijdig te zijn. Hij stelde in een hoger beroep ook de onafhankelijkheid van de desbetreffende commissie binnen de RUG ter discussie. Bovendien zouden de promotoren volgens hem hebben gefaald in hun toezicht.

Albert Gemmeker Met het proefschrift "Gemmeker: commandant van kamp Westerbork" doet Ad van Liempt onderzoek naar de vraag of Gemmeker afwist van het lot van 80.000 Joden, Roma en Sinti. De Nederlandse rechtbank kon dat destijds niet bewijzen. Daardoor werd Gemmeker veroordeeld tot tien jaar celstraf, waarvan hij er zes jaar heeft uitgezeten. In zijn boek draagt Van Liempt een groot aantal argumenten aan waarmee de lezer tot zijn eigen conclusie moet komen.

'Onzorgvuldig proefschrift is een slecht proefschrift'

De uitspraak die vandaag naar aanleiding van het hoger beroep bij het LOWI bekend is geworden, komt overeen met de eerdere conclusies van de RUG. De klachten van FM Droog zijn daarmee ongegrond verklaard. Van Liempt is niet schuldig aan fingeren van data, falsificeren van data en plagiaat, maar wordt wel gevraagd enkele correcties aan te brengen in zijn proefschrift.

Droog is desalniettemin tevreden met de uitkomst. "Het LOWI adviseert het College van Bestuur van de RUG zelfs het proefschrift aan te passen of naast het proefschrift een aparte lijst met errata te publiceren, en het gaat daarbij niet om tikfouten. Een onzorgvuldig proefschrift is een slecht proefschrift. Zelfs zó slecht dat het LOWI adviseert de 'onzorgvuldigheden' te herstellen. Gezien de grote juridische drempels die er in dit traject zijn geweest, kan ik niet anders dan tevreden zijn met deze uitspraak", laat hij weten.

Albert Gemmeker was in de oorlog kampcommandant in Kamp Westerbork (Rechten: NIOD - Beeldbank WO2)

