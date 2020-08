Rotondes en wegen aangepast voor windmolentransport Veenkoloniën

Het transport voor windpark Drentse Monden en Oostermoer zal eind deze maand beginnen, maar de precieze datum wordt niet bekend gemaakt. Het transport zal tot medio maart volgend jaar duren en met name 's nachts of in de vroege ochtend plaatsvinden, om zo het overige verkeer zo min mogelijk tot last te zijn.

Diverse rotondes op de Drentse Mondenweg zijn open gebroken, zodat de speciale transporten recht kunnen oversteken. Ook zijn er enkele bochten met rijplaten verbreed voor het transport. De voertuigen met de enorme onderdelen kunnen anders de bochten niet nemen.

Als het windpark klaar is, worden alle rotondes in de oude staat teruggebracht en verdwijnen de verbrede bochten. De rotondes worden na het transport weer afgesloten met hekken.

De route voor het transport van windmolens (Rechten: RTV Drenthe)

De speciale vrachtwagens, die onder meer de 65 meter lange rotorbladen vervoeren, zullen over de N379 (via Valthermond) of de N34 (via Gasselternijveen) naar de windturbinelocaties rijden. Voor elk van de 44 turbines zijn twaalf speciale transporten nodig.

Het vervolg van de bouw van het windpark begint in Valthermond. Daarnaast wordt er gauw vrij verder gewerkt aan de turbines bij Gieterveen. De bouw van het windpark zal op meerdere plekken tegelijk gaan. Medio 2021 moet het windpark van in totaal 45 turbines klaar zijn. De eerste turbine, een testmolen, staat nu ongeveer een jaar bij 1e Exloërmond.

