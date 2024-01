Weer minder nieuwe woningen opgeleverd in Drenthe

In Drenthe zijn vorig jaar 1.300 nieuwebouwwoningen opgeleverd. Dat zijn er 200 minder dan in 2022, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Drenthe leverde wederom de minste nieuwbouwwoningen op van heel Nederland. Volgens het CBS zijn er landelijk ruim 73.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat is iets minder dan in 2022, toen met bijna 75.000 nieuwbouwhuizen sprake was van het hoogste aantal in tien jaar.

Daling het grootst in Westerveld en Coevorden

In Drenthe was de afname van nieuwbouwwoningen in 2023 het grootst in de gemeenten Westerveld en Coevorden. Tegen de trend in werden juist meer nieuwe huizen gebouwd in de gemeenten Meppel, Midden-Drenthe en Tynaarlo.