Meppel wil drugspand Nijeveen sluiten, 92-jarige moeder niet op straat

De gemeente Meppel wil het pand in Nijeveen waar een grote cocaïnewasserij werd ontdekt voor een half jaar sluiten. Dat heeft de gemeente laten weten in een brief aan de advocaat van de eigenaar.

"We zijn voornemens het pand te sluiten, daar kan nog bezwaar tegen worden gemaakt", bevestigt een woordvoerder berichtgeving van Dagblad van het Noorden. "We hebben de bevoegdheid om te sluiten, daar krijgt de eigenaar bericht van."

Eigenaar vast

De gemeente sluit vaker panden waar drugs wordt geproduceerd of verhandeld. De cocaïnewasserij in Nijeveen werd twee weken geleden binnengevallen. Volgens de politie was het de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is ontdekt. Zestien mensen werden aangehouden, onder wie de eigenaar van het terrein. Bij doorzoekingen in Apeldoorn en Elshout werd één verdachte aangehouden. Allen zitten nog vast.

Volgens de gemeentewoordvoerder was er commotie ontstaan over de sluiting van het pand, omdat de 92-jarige moeder van de eigenaar er nog woonde. "Dat hebben wij meegewogen in ons besluit, het is niet zo dat een 92-jarige op straat komt te staan omdat wij een pand sluiten. De vrouw woont inmiddels bij een dochter en gaat naar een verzorgingshuis, dus dat geeft geen reden tot zorg."

