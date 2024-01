Richard K., verdachte moord Weiteveen, doodde met illegale wapens

Richard K., die verdacht wordt van een dubbele moord in Weiteveen, had geen vergunning voor de wapens die hij gebruikte. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens het OM wijst alles erop dat Richard K. meerdere vuurwapens heeft gebruikt. Die worden momenteel onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.

De vuurwapens die door Richard K. zijn gebruikt, heeft hij illegaal verkregen, aldus het OM. De politie onderzoekt waar de wapens vandaan komen.

Moord met voorbedachten rade

De 50-jarige K. zou op dinsdagochtend 16 januari twee mensen hebben vermoord aan de Bargerweg in Weiteveen. Het gaat om een 44-jarige vrouw en haar 38-jarige man. K. wordt verdacht van moord met voorbedachten rade. De verdachte blijft nog zeker negentig dagen langer vastzitten, zo heeft de raadkamer in Groningen vandaag bepaald.

Volgens het OM heeft K. zijn daad bij de politie bekend. De verdachte wordt ook nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat gebeurt ergens de komende maanden.

Aangiften

De verdachte en de slachtoffers van de dodelijke ruzie in Weiteveen hebben zich het afgelopen jaar meerdere keren gemeld bij de politie. Zij hadden een lang conflict over de verkoop van het huis. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om meerdere meldingen en aangiften van overlastgevend en strafbaar gedrag door de ander.

Zo kwam naar buiten dat de vermoorde vrouw begin oktober vorig jaar aan een goede kennis liet weten dat ze aangifte tegen K. heeft gedaan vanwege doodsbedreigingen.

Volgens het OM wordt 'zorgvuldig gekeken naar deze meldingen en aangiften'. Het Openbaar Ministerie wil hierover nog niet meer kwijt. "Het is belangrijk dat ook de rechter daar bij de behandeling van de strafzaak naar kijkt, voor zover dat van belang wordt geacht voor deze strafzaak. Daarom is het ongepast om daar nu al inhoudelijk op in te gaan."

Eerste openbare zitting

De eerste openbare zitting in de zaak tegen Richard K. is op 17 april bij de rechtbank in Assen. De strafzaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend.

Bij de moorden is grof geweld gebruikt, zei het Openbaar Ministerie vorige week. De vrouw is van korte afstand in haar auto doodgeschoten, de man is op meerdere manieren toegetakeld. Zo is hij beschoten, gestoken en geslagen. De zoon van het stel was daar deels getuige van.

Ruzie over verkocht huis

Het conflict tussen K. en de kopers ging over bouwtechnische gebreken, die K. zou hebben verzwegen. Er volgde een periode waarin er over en weer werd gepest, getreiterd en bedreigd.