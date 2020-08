Kloosterveen is aanhoudende jongerenoverlast spuugzat

De jongerenoverlast in de wijk Kloosterveen in Assen neemt steeds serieuzere vormen aan. Buurtbewoners en organisaties zijn helemaal klaar met de vernielingen, het lawaai en het agressieve gedrag op plekken in de wijk.

De overlast van verschillende jeugdgroepen vindt vooral plaats rondom de scholen, het winkelcentrum, de parkeergarage en Sportpark De Hoogspanning.

School dupe van vernielingen

Directeur Henriëtte Bakker van Kindercentrum Kloosterveen vertelt dat medewerkers van de school na ieder weekend het schoonplein schoon moeten vegen van glasscherven, lachgascapsules en andere troep. Elke ochtend komen ze een uur eerder om het schoolplein veilig te maken. "Maar het vele slopen is het grootste probleem. Onze ruiten zijn ingegooid, de containers zijn in brand gestoken, er zit graffiti op de muren en ze hebben al een keer de banden van de kinderopvangbus lekgestoken. Er is echt heel erg veel overlast", vertelt Bakker.

Volgens het schoolhoofd heeft de politie drie verschillende jongerengroepen op het oog die overlast veroorzaken. Bakker: "Je hebt de groep tot veertien jaar, dat is vooral afval. Daarnaast komt de scooterjeugd, die bierflessen kapot gooien en lachgas gebruiken. Maar de laatste groep, die met een rijbewijs, richt de vernielingen aan. En juist die groep is wat ongrijpbaarder voor de politie." Inmiddels heeft de school al tienduizenden euro's schade, zijn er nieuwe hekken met sloten geplaatst en moet er fors betaald worden voor het aanbrengen van een camerasysteem.

De politie en de gemeente doen wat Bakker betreft nog niet genoeg om de overlast op te lossen. Sinds de coronauitbraak is het nog erger geworden en de school deed al veelvuldig aangifte van vernieling. "We hebben het voor de zomer al aangekaart, maar het is nog steeds bezig. We horen vaak dat de politie er de capaciteit niet voor heeft of andere prioriteiten heeft. Dat is gewoon frustrerend", vertelt Bakker.

FC Assen sluit sportpark

Voor voetbalclub FC Assen was de maat deze week vol. De club besloot het sportpark te sluiten en iedereen die er onbevoegd aanwezig is, krijgt een boete. "Er ligt regelmatig glas op het veld, onze doelstangen worden gesloopt en er liggen honderden ballonnetjes over het sportpark. Het sluiten gaat nu ten koste van de jongens en meiden die gewoon willen voetballen, maar we konden niet alles", vertelt voorzitter Richard Weitering van FC Assen.

De voorzitter snapt niet waarom de jongeren zoveel overlast veroorzaken. "Het duurt nu al de hele zomer en er verandert niets. Blijkbaar vervelen ze zich, maar dan hoef je toch niet spullen kapot te maken?", vraagt hij zich hardop af. De politie heeft volgens Weitering beloofd meer te zullen surveilleren. Weitering: "Ze weten ook dat hier op de parkeerplaats ontzettend veel gedeald wordt. Maar dat gebeurt eigenlijk al veel langer."

Beheerder bedreigd

In de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Kloosterveen is de beheerder 'het spuugzat'. De jongeren fietsen volgens hem zelfs dwars door de gangen van het centrum en het frustreert hem dat hij er weinig tegen kan doen. "Laatst sprak ik er twee aan en die kwamen zo vol agressie met de borst tegen me aan staan. 'Wat wil jij nou', zeiden ze tegen me. Het liefst geef je ze dan een draai om de oren, maar ik ben er maar bij weggelopen", aldus de beheerder.

Ouders die hun kinderen van de sporthal komen ophalen, hebben volgens de beheerder ook last van de jeugd. Ze blokkeren de deuren en gedragen zich agressief als je er iets van zegt. "Een mevrouw die hier naar binnen wilde, werd gewoon tegengehouden. En dan een enorm grote bek opzetten als je er langs wil. Waar zijn de ouders van deze kinderen mee bezig?", vraagt de beheerder zich af.

Brief aan de burgemeester

Wijkbewoner Henry Jansen plaatste een open brief aan burgemeester Marco Out op zijn Facebookpagina. In de brief schrijft hij dat de politie weinig aan de problemen kan doen. Zelf heeft hij al eens moeten ingrijpen toen jongeren een meisje te lijf wilden gaan. "Ineens wordt er met een brandblusser gegooid. Op dat moment spring ik in de groep. De groep schrok van mij en ik heb de jongen apart genomen, waarna het meisje naar huis kon fietsen", schrijft Jansen in zijn brief.

Hij vraagt de burgemeester om samen een plan te bedenken om de overlast op te lossen. Inmiddels heeft hij een reactie van Out gehad en binnenkort gaat Jansen met de burgemeester in gesprek. "Ik wil gewoon de problemen oplossen, want de overlast is nu groot", vertelt hij. "Ik ben ervan overtuigd dat negentig procent van die jongeren gewoon normale kinderen zijn en de overige tien procent problemen heeft."

Volgens Jansen komen de jongeren met name uit andere wijken en zitten ze nu in Kloosterveen omdat in hun wijk meer politiecontrole is. Jansen "Ik hoop dat we het kunnen oplossen en dat we een plan kunnen maken samen met de gemeente. Ik wil gewoon dat mijn kinderen veilig zijn."

Lees ook: