Waarom is er nu wel ineens een oplossing voor spoorwegovergang Hooghalen?

"De urgentie? Daar hoeft u mij echt niet van te overtuigen. Ik weet wat het is om collega's te verliezen", zegt Roger van Boxtel, president-directeur van de NS. Samen met de hoogste baas van Prorail is hij vanochtend in Hooghalen om de situatie ter plekke te bekijken en te onderhandelen met grondeigenaar Bos, die tegenover de spoorwegovergang woont.

Veiligheid in geding

Toch kwam de afspraak voor het gesprek pas tot stand nadat twee dagen geleden een bijna ongeluk gebeurde. "Ik ben daar ook van geschrokken. Het is echt niet zo dat we op onze handen zitten. Onze machinist maakte een dagrapport en zei dat het weer bijna mis ging. Daar verschillen de meningen overigens over, maar daar wil ik nu niet over gaan soebatten. Het is goed dat we hier nu met zijn allen zijn geweest en tot een oplossing zijn gekomen", aldus Van Boxtel.

Van Boxtel prijst de bemiddelende rol van burgemeester Mieke Damsma. "Het is ook dankzij de bereidheid van boer Bos om in te zien dat er een noodoplossing nodig is hier. Ik ben blij dat ze willen meewerken. Want de veiligheid van de medewerkers en de reizigers staat op het spel. Maar we moeten ook de belangen wegen van degenen die grond in eigendom hebben", zegt de hoogste NS-baas.

Tijdelijke weg

Maandag begint de aanleg van een noodweg waar alleen boeren gebruik van kunnen maken. De bedoeling is dat die zo snel mogelijk klaar is. Pas daarna wordt gewerkt aan een definitieve weg. Prorail vond het te lang duren om het probleem bij Hooghalen pas aan te pakken als de plannen voor de definitieve weg rond zijn.

Boer Bos moet nu zijn mais hakselen om plaats te maken voor de tijdelijke weg nog voordat het rijp is. De familie wil verder niet reageren maar laat weten dat de vervolgonderhandelingen over een vergoeding voor de gemiste inkomsten van de maisoogst nog plaats moeten vinden.

Overal oplossingen nodig

In Drenthe zijn nog meer van deze gevaarlijke overgangen. Komt daar nu ook versneld een oplossing voor? "Het allerbelangrijkste is dat we dit gaan doen op alle plekken in Nederland waar we dit soort overwegen hebben. In totaal zijn dat er 180, waarvan we bij 50 het probleem hebben opgelost. Maar het gaat me echt niet snel genoeg. Ik wil een oproep doen aan burgemeesters, aan gemeenten en grondeigenaren: laten we het oplossen op de manier zoals we dat hier hebben gedaan. Voordat er iets gebeurt", zegt John Voppen, directeur van Prorail.