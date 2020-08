NK Journaal: 'Goed dat het vrouwenpeloton kleiner is dan normaal'

"Dat is een goede zet van de organisatie", zegt profrenster Janneke Ensing uit Gieten. "Ook in verband met corona. Deze rensters hebben allemaal de faciliteiten om de coronatesten te doen, want dat is best prijzig. Maar het is ook verstandig qua veiligheid. Sommige stukken zijn best wel smal. En sommige rensters zijn toch iets minder begaafd in het sturen."

Lappenmand

Ensing zelf zit in de lappenmand en zal dus niet starten. Vier weken geleden brak ze haar sleutelbeen een botje in haar schouder. Op z'n vroegst denkt ze haar come-back te kunnen maken bij de Waalse Pijl op 30 september.

Zware koers

In tegenstelling tot bij de mannen is bij de vrouwen wel de hele vaderlandse top aanwezig en dus voorspelt Ensing een mooie wedstrijd.

"Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het komt voor de vrouwen natuurlijk heel goed uit op de agenda. Ik moet nog zien wie hier gaat winnen. Het gaat echt een hele zware wedstrijd worden. We starten nu pakweg met zestig meiden. Maar ik denk dat halverwege de koers het peloton niet meer zo groot is."

Drentse inbreng

Namens Drenthe staan morgen alleen Melanie Klement geboren en getogen in Diphoorn en Maike van der Duin uit Assen aan de start. In het NK Journaal zoeken we Van der Duin op die inmiddels al elf rood-wit-blauwe truien in de kast heeft hangen terwijl ze pas 18 is.

Burgemeester Out verkent parcours

De fietsende burgemeester van Assen Marco Out verkent het NK parcours rond de VAM. En als voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe weet hij ook als geen ander hoe lastig het is om dit NK in coronatijd te organiseren.

NK-speaker Jannes Mulder

Jannes Mulder is speaker tijdens het NK. Aan hem de schone taak om de huldiging volledig corona-proof te laten verlopen.

Live op TV Drenthe

De vrouwen starten morgenmiddag om 14.30 uur voor een koers over 124 kilometer. Onderweg moeten zij 34 keer de Col du VAM over. Vanaf 15.30 uur zijn hun verrichtingen live te volgen via TV Drenthe.