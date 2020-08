Burgemeester Marco Out verkent parcours NK wielrennen

Na de start volgen eerst enkele vlakke kilometers op relatief smalle wegen. Als we het VAM terrein verlaten voert het parcours ons naar Drijber. Dan wacht de Col du VAM: twee klimmetjes die elkaar snel opvolgen.

"De vlakke omloop is vooral heel erg smal", zegt Out. "Als je daar met drie of vier renners naast elkaar rijdt dan heb je het wel gehad. En als je straks met een peloton van een man of honderd daar overheen gaat, dan kun je al wel behoorlijk achterop raken. Als het daar op de kant gaat, kan het ook heel zwaar zijn."

Twee klimmetjes snel achter elkaar

Dan volgen de twee gevreesde klimmetjes. De eerste klim is 500 meter lang inclusief een keienstrook van 160 meter waarop uiteindelijk ook gefinisht gaat gaat worden. In die klim zit een stukje van 24 procent. Out hapt even naar adem, maar komt wel redelijk makkelijk boven.

En er is niks zo erg als je dan meteen moet praten. "Je hoort het aan m'n adem. Ik ben natuurlijk niet zo goed als alle deelnemers", puft Out na. "Het voordeel is dat de keien nu droog liggen. Maar je bent zo bang dat je wielen gaan doorslippen. Ik ben vooral benieuwd of het hier lukt om een tweede lijn te rijden. Als je voorop fietst kun je een ideale lijn uitkiezen. Maar de vraag is of het in de finale nog lukt om erlangs te komen", analyseert Out.

Haakse bocht

Onderaan de eerste afdaling zit een haakse bocht naar rechts waarvoor extra asfalt is aangelegd om wat verder uit te kunnen waaieren. Meteen volgt de tweede klim. Deze is 200 meter lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 12 procent. In de wedstrijd van de beloften en de vrouwen zijn 34 klimmetjes opgenomen. De mannen moeten 54 keer omhoog.

"Ze weten ook dat ze hem een heel groot aantal keren moeten doen en ook kort achter elkaar. Geen herstel en twee keer een maximaal inspanning. Dus ik denk dat zelfs profs het na een aantal rondes zeker gaan voelen", zegt Out.

Op de vraag of dit parcours misschien geschikt is voor het NK van burgemeesters antwoordt Out stellig. "Als je nog enige invloed uit kunt oefenen op waar gefietst gaat worden is dit, gezien mijn klimcapaciteiten, geen verstandige keuze."

Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe: 'Iedereen is zelf verantwoordelijk'

Buiten burgemeester van Assen is Out ook voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe. Hij weet daarom als geen ander hoe lastig het is om in coronatijd een NK te organiseren. "Met corona werd ineens alles anders en leek het NK ineens niet door te gaan. Ik moet ook een groot compliment maken aan Thijs Rondhuis en zijn team. Die hebben zich ontzettend ingespannen om het op een andere manier nog te kunnen organiseren. Hij ziet het ook als een erezaak om het evenement als meest coronaproof neer te zetten. En we hebben er ook goede afspraken over gemaakt."

Of hij zich tijdens het NK ook 'corona-eindverantwoordelijk' voelt? "Iedereen is uiteindelijk zelf verantwoordelijk. Dat geldt ook voor de mensen die hier wél mogen komen. Fijn dat ze erbij zijn, maar neem ook vooral die afstand", besluit Out.