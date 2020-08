Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Terwijl de Drentse heide weer paars kleurt, is er ook van alles te doen in Drenthe. Dit weekend kun je onder meer vliegers kijken in Emmen en muziek luisteren in Grolloo.

We hebben een aantal activiteiten voor je op een rij gezet.

Vliegeren in Emmen

Het Emmen luchtruim krijgt kleur dit weekend. Vanaf vrijdag wordt namelijk het 32e Internationaal Vliegerfestival Emmen gehouden. Bezoekers kunnen onder meer vliegerdemonstraties bijwonen, een tentoonstelling bezoeken, workshops volgen, maar ook vrij vliegeren. Een overzicht van de activiteiten en tijden vind je hier. Het Vliegerfestival wordt gehouden bij de Grote Rietplas, toegang is gratis.

Kunstsnuiven in Roden

Kunstliefhebbers kunnen dit weekend weer terecht bij Kunstencentrum K38, dat zaterdag heropent sinds de deuren in maart vanwege corona werden gesloten. Bezoekers zien binnen de expositie 'HerStart' van kunstenaarsvereniging Verkuno, met werk van twaalf kunstenaars uit de omgeving. Tijdens de expositie is er een video te zien waarin de kunstenaars vertellen over hun werk. Entree is 2 euro, maar bezoekers onder de 18 jaar mogen gratis naar binnen.

C Major Festival

In muziekdorp Grolloo wordt het C Major Festival gehouden. Twee plaatselijke musici organiseren samen het evenement om - in tijden waar corona voor de ene afgelasting na de ander zorgt - muziek en reuring terug te brengen in eigen dorp. Op zaterdag betreden Hilde Vos en Dick van Altena het podium, zondag neemt fluitist Kersten McCall van het Concertgebouworkest drie internationale collega's mee. De concerten vinden plaats in de kerk van Grolloo.

Kaarten zijn vanwege corona beperkt beschikbaar. Bezoek de website voor meer informatie, zoals tickets en aanvangstijden.

Orgelconcert in Assen

Muziekliefhebbers kunnen in de Adventskerk in Assen terecht voor een orgelconcert van Wietse Meinardi. Daarbij wordt onder meer werk van Johan Sebastian Bach en César Franck ten gehore gebracht. Daarnaast komen composities van Asser organisten aan bod. Er is ook wat te vieren in de kerk. De orgel waar Meinardi op speelt, wordt dit jaar 50 jaar oud.

Het concert begint zondag om 16.00 uur. Bezoekers dienen zich van te voren aan te melden via musicaprodeo@vredenoord-assen.nl. Voor meer informatie, klik hier.

Spinnensafari

Spinnenliefhebbers kunnen zondag op spinnensafari bij Buitencentrum Drents-Friese Wold. Een gids van Staatsbosbeheer neemt je mee en laat de kriebelige beestjes, zowel klein als groot, zien. "Spinnen zijn er in alle maten en ze hebben allemaal hun aardigheden en eigenaardigheden. En dan blijken die spannende beestjes, met veel te veel pootjes, eigenlijk heel leuk te zijn", meldt Staatsbosbeheer.

De safari is van 13.30 tot 15.30 uur en kost 6 euro, maar kinderen tot en met 12 jaar kunnen voor 4 euro mee. Interesse? Een safari kun je boeken op de website van Staatsbosbeheer.

En dan nog even dit ...

Wil je niet op pad of kijk je liever thuis op de bank naar sport? Vanaf vrijdagavond is onze provincie het toneel van het NK Wielrennen, live te volgen bij RTV Drenthe. De vrouwen starten zaterdag om 14.30 uur en vanaf 15.30 uur kun je dat live volgen op TV Drenthe. De titelstrijd van de elite-mannen start zondag om 13.00 uur en is te zien op TV Drenthe vanaf 15.00 uur.

Goed weekend!