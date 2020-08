Bewoners, woningcorporatie en gemeente strijden samen tegen rattenplaag Noorderpark

"De eigenaar van een huis is voor die woning verantwoordelijk", zegt wethouder Bob Bergsma. "Maar wanneer het probleem zich in het riool afspeelt, moeten wij er iets aan doen." De gemeente had tot gisteravond niet door voor hoeveel last de rattenplaag zorgt. De wethouder zegt door de schriftelijke vragen van PvdA-raadslid Luc Rengers wakker geschud te zijn.

Snel actie

Vanmiddag is er in overleg met woningcorporatie Actium besloten dat er dus volgende week woensdag actie ondernomen wordt. Dan zal er ook worden gekeken hoe groot de overlast is in de wijk. Dat die overlast groot is, is al wel duidelijk voor Marcel van Halteren van Actium. "We hebben al veel meldingen binnen en sinds februari zijn we al twintig keer uitgerukt om ratten te bestrijden. We plaatsen vallen en vangen ook veel ratten, maar het blijft een terugkerend probleem."

Toilet doortrekken

Ook voor buurtbewoonster Renske Wielstra, die in de Bachstraat woont, is het een terugkerend probleem. Zo heeft ze al twee keer de pvc-buis achter het toilet moeten vervangen, omdat ratten die kapot beten. "Ze komen door die buis omhoog het toilet in. Daarom dek ik de opening af met een handdoek, zodat er geen licht doorkomt, maar dat helpt ook niet." Wielstra heeft een plan B: "Als ik ze hoor loop ik er gauw naartoe en trek ik de wc door. Dan krijgen ze een plens water van zeven liter op de kop. Dan blijven ze wel even weg."

Rattenburgerwacht geen optie

Kees van Ee, die in de Chopinlaan aan de andere kant van het Noorderpark woont, pakt het anders aan: hij plaats rattenvallen met pindakaas in de tuin. Met succes, want vanochtend trof hij het eerste slachtoffer aan: een grote, grijze rat. Toch vindt hij dit niet de oplossing: "Stel je voor dat er een kat in vast komt te zitten. Er moet iets aan de riolering gedaan worden, want we kunnen moeilijk als een soort rattenburgerwacht die beesten bestrijden. Als ik er een vang, lopen er nog steeds genoeg anderen rond."