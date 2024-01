Spreidingswet: Drenthe moet 2.691 extra opvangplekken voor asielzoekers regelen

In Drenthe moeten de komende twee jaar in totaal 2.691 extra opvangplekken voor asielzoekers worden geregeld. Dat wordt duidelijk uit de uitwerking van de spreidingswet, die vorige week door de Eerste Kamer is aangenomen.

De wet is bedoeld om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten en gaat morgen in. Op grond van de wet kunnen gemeenten gedwongen worden asielzoekers op te vangen. In totaal moeten provincies en gemeenten dit jaar samen 96.000 opvangplekken voor asielzoekers regelen. De verdeling is gebaseerd op het inwoneraantal en hoe rijk een gemeente is.

Relatief weinig extra opvangplekken in Drenthe

Uit het overzicht blijkt dat er relatief weinig extra opvangplekken worden verwacht van Drenthe. In Groningen, Friesland, Flevoland en Zeeland gaat het om vergelijkbare aantallen.

De provincies Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant staat een grotere opgave te wachten. Zuid-Holland moet bijna 20.000 opvangplekken realiseren, Noord-Holland ruim 16.000 en Noord-Brabant een krappe 15.000. Zij vangen al jaren minder asielzoekers op dan van ze wordt gevraagd.

'Uitruilen' binnen eigen provincie

Elke provincie heeft tot 1 november de tijd om met haar gemeenten die provinciale opgave te regelen. Dan moeten de provinciale opvangplannen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid worden ingeleverd. Een gemeente kan aangeven geen asielzoekers te willen opvangen, maar bijvoorbeeld wel statushouders en/of Oekraïense vluchtelingen. Gemeenten kunnen onderling 'uitruilen' zolang onderaan de streep per provincie de gevraagde opvangplekken worden geregeld.

De indicatieve verdeling is wel van belang voor de eventuele financiële bonus die gemeenten kunnen krijgen als ze meer opvangplekken regelen. Per extra plek die minstens vijf jaar beschikbaar is, kunnen gemeenten 1.000 tot 2.000 euro van het ministerie krijgen.

Staatssecretaris kan ingrijpen

De staatssecretaris van Justitie beoordeelt voor 1 januari alle twaalf plannen. Als provincies voldoende plekken hebben aangedragen, hebben gemeenten zes maanden de tijd om die te realiseren. In provincies zonder goed plan grijpt de staatssecretaris in. Via een zogeheten verdeelbesluit verplicht hij gemeenten alsnog een bepaald aantal opvangplekken te regelen.

Als ook dat te weinig oplevert, gaat Justitie in laatste instantie zelf de plekken in een gemeente regelen. Die 'dwang' wordt op zijn vroegst over een jaar ingezet.