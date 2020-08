95 jaar FC Emmen: 'De sfeer was niet te evenaren'

Op de vraag wat zijn mooiste herinnering is, antwoordt Karel Hilbrands, materiaalman bij FC Emmen, resoluut: "De promotie in 2018. Daar kan niets aan tippen. Toen de wedstrijd afgelopen was, gingen we eerst een feestje vieren met de supporters die meegereisd waren. Vervolgens terug in de bus naar Emmen en als je ziet wat er toen op het Raadhuisplein stond, dat is niet te beschrijven."

Met de bus naar Eindhoven

Niet alle fans noemen de promotie naar de Eredivisie op die bewuste 20 mei. Voor Helga Onrust uit Emmer-Compascuum is 19 november 1997 een speciale dag. Zij reisde toen mee naar Eindhoven voor de tweede ronde van de KNVB Beker.

"Er gingen maar liefst 22 bussen van de Meerdijk die kant op. Dat vond ik speciaal", zegt Onrust. De karavaan maakte indruk op haar. "Ik kreeg er kippenvel van. Vooral op een klaverblad en dan al die bussen achter elkaar, echt geweldig."

Eenmaal in het Philips Stadion bleef de sfeer goed. "In het uitvak was het, ondanks dat we verloren (4-0, red.), een groot feest."

Dj Roy Keuter viert een feestje met supporters (Rechten: Facebook Radio Drenthe)

Blind in de Oude Meerdijk

Je hoeft de wedstrijd niet te zien om FC Emmen toe te juichen, bewijst Jan Wolters. Hij is slechtziend en een van de initiatiefnemers van de blindentribune bij FC Emmen. "Iemand vraagt wel eens: 'wat doe je hier eigenlijk, je hebt er toch niets aan?' Nou, ik sta op de stoel te wippen om er weer naartoe te gaan", zegt Wolters.

Om in de Oude Meerdijk de wedstrijd te volgen, doet hij met andere slechtzienden oortjes in en luistert hij naar het commentaar op Radio Drenthe. "Dan krijgen we alles mee", aldus Wolters. "Die sfeer en spanning die dan opbloeien, zijn niet te evenaren. Ik kan je niet vertellen hoe dat allemaal is."

Zijn mooiste herinnering? "Dat we in de Eredivisie belandden", antwoordt Wolter. "Dat was een unicum. Ik was er helemaal schor van."