Nieuw tankstation én woningbouw in Dalen

De nieuwbouw van het station zorgt volgens de ontwikkelaar voor nóg een kans voor Dalen. "Als het nieuwe tankstation eenmaal in bedrijf is, kan het oude tankstation aan de Emmerweg worden afgebroken. Op deze plek ontstaat vervolgens ruimte voor een nieuw complex met twaalf appartementen. We verwachten begin volgend jaar met die bouw te kunnen starten."

'Betaalbare appartementen voor senioren en starters'

Het nieuwe complex zal ongeveer een kopie worden van het gebouw naast het tankstation, dat recent al werd opgeleverd. "Waarmee Dalen dus in relatief korte tijd in totaal 24 appartementen extra heeft. We richten ons met dit project op zowel koop- als huurappartementen in de betaalbare categorie. Wat we nu zien, is een mooie mix van senioren en starters." Om de leefbaarheid in het dorp te vergroten gaf de provincie een subsidie van 136.000 euro voor dit project.