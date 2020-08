Project X-feest Hoogeveen blijft uit, politie controleert aanwezigen

Afgelopen week gingen jongeren meermaals de straat op. Vanavond zou een rumoerige week afgesloten worden met een Project X-feest op de Markt bij de Tamboerpassage. Op social media werd in verschillende groepen opgeroepen om bijeen te komen. De politie was in groten getale aanwezig en controleerde rondhangende groepjes mensen. Na tien uur werden alle aanwezigen verzocht het parkeerplein te verlaten. Dat verliep zonder grote problemen.

Aanwezigen worden door de politie weggestuurd:

Onrustige week

Afgelopen week was het al meerdere avonden onrustig in Hoogeveen. Op dinsdag gingen tientallen jongeren de straat op na een oproep op social media. Ze verzamelden zich onder andere in de wijk Krakeel, het Steenbergerpark en het Zuiderpark. Ook op woensdag was het raak, dit keer vooral op het Marktplein bij de Tamboerpassage en later weer in Krakeel.

Tegelijkertijd werd er woensdag een Project X-feest aangekondigd, die zou vanavond om 21.00 beginnen op het Marktplein. Dat is een bijeenkomst vernoemd naar de film Project X waarin een massaal feest compleet uit de hand loopt. Een 19-jarige man uit Hollandscheveld is aangehouden door de politie aangehouden voor medeplichtigheid aan opruiing, hij wordt verdacht van het oproepen tot de bijeenkomsten. Wat de jongeren drijft om de straat op te gaan, is onduidelijk.

De politie ging gisteren ook bij veertig jongeren langs voor een 'stevig gesprek en een waarschuwingsbrief.' In totaal zijn er de afgelopen week acht aanhoudingen verricht voor het afsteken van vuurwerk en beledigingen. Onder hen zijn ook minderjarigen.

Assen

Ook in Assen was de gemeente voorbereid op ongeregeldheden. Een gemeentewoordvoerder liet weten dat er signalen waren dat jongeren bijeen zouden komen. 's Middags waren ondernemers rond het Koopmansplein gewaarschuwd en gevraagd alle eigendommen binnen te zetten.

