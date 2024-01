Nieuwbouwspecialist: 'Dip in aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen houdt aan in 2024'

Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is in Drenthe voor het derde jaar op een rij gedaald. Vanochtend maakte het CBS bekend dat in Drenthe vorig jaar 1.300 nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd. De vraag is of op deze manier het aantal van een miljoen gewenste woningen in Nederland wel wordt gehaald.

De daling in het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen komt voor nieuwbouwspecialist Arjan Lamberink van de gelijknamige makelaardij, niet als een verassing. "We zagen dit aankomen doordat het aantal transacties is afgenomen. Er was een dip vanaf het voorjaar 2022 tot de zomer van 2023. Het ging echt om een forse teruggang. Wij zitten met de verkoop aan de voorkant van de keten. Dus dit jaar zal het doorebben wat bouwproductie betreft."

Kostenstijging door wetgeving

Lamberink is gematigd positief over de periode daarna. Minister Hugo de Jonge schreef gisteren in een brief aan de Tweede Kamer dat de bouwkosten nu niet verder meer stijgen, maar Lamberink deelt die opvatting niet. Zo is er een nieuwe omgevingswet die voorschrijft dat een externe partij de kwaliteit van de bouw controleert.