Gemeente moet Albert Heijn vaste plek geven op Prins Bernhardhoeve-terrein Zuidlaren

De gemeente Tynaarlo moet supermarkteigenaar Hans Hendrikse van de Albert Heijn een vaste plek geven op het Prins Bernhardhoeve-terrein in Zuidlaren. Dat heeft de rechter vandaag beslist.

Sinds 2002 is Hendrikse bezig met een permanente verhuizing naar het PBH-terrein. De locatie aan de Stationsweg werd te klein en parkeren was daar ook steeds minder mogelijk. Het PBH-terrein is bij uitstek de ruimte waar de Albert Heijn een toekomstbestendige supermarkt neer wil zetten, zo redeneert Hendrikse.

Tijdelijke supermarkt

Sinds een jaar of vijf heeft de AH een tijdelijke supermarkt op de locatie die eigendom is van de gemeente Tynaarlo. Die heeft de supermarkt met het vooruitzicht op een permanente locatie op het terrein. Dat besluit is immers genomen door de gemeenteraad van Tynaarlo in 2014. Een terugkeer naar de oude locatie is bovendien voor Hendrikse ook geen optie.

Op de oude stek zit tegenwoordig de Action. Die locatie zou opnieuw moeten worden aangepast om daar weer een supermarkt te laten vestigen. Een dergelijke terugkeer zou een schadepost van vele miljoenen aan kosten en gederfde inkomsten opleveren, zei de ondernemer eerder tegen de rechter.

Gemeente moet zich aan toezegging houden

De rechter vindt dat de gemeente toezeggingen heeft gedaan aan Hendrikse om op dat terrein een permanente winkel te hebben. Daar moet de gemeente zich ook aan houden, vindt de rechter. Dat is op basis van het zogeheten vertrouwensbeginsel. Dat houdt in dat de gewekte verwachtingen door de gemeente moeten worden nagekomen.

Het vertrouwensbeginsel botst weliswaar met het zogenoemde Didam-arrest waaraan de gemeente zich dient te houden. De Hoge Raad besliste in november 2021 dat de overheden niet meer een-op-een grond mogen verkopen. Andere gegadigden moeten kunnen meedingen. In dat geval gaat het over het gelijkheidsbeginsel.

Voordeel Hendrikse