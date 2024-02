Plek gevonden voor felbegeerd woonwijkje voor 55-plussers in Zuidwolde

Na een zoektocht van twee jaar is het HofwonenZuidwolde gelukt om een plek te vinden voor de bouw van een wijkje voor 55-plussers. Er moeten twintig woningen komen aan de westrand van Zuidwolde.

Aan interesse voor de huizen geen gebrek. "Er hebben zich 171 belangstellenden gemeld", zegt Bert Snippe, die samen met partner Inge van Rijssen het initiatief nam voor het wijkje. "Dat hadden wij ook niet verwacht. 85 procent komt uit Zuidwolde zelf schat ik. Zo'n 10 procent uit De Wolden en de rest van buiten de gemeente."

Het gaat om huishoudens, dus zowel alleenstaanden als stellen. "Dat aantal laat zien dat het hoog nodig is dat er zo'n voorziening komt", is de conclusie van Van Rijssen.

Win-win

Volgens haar dient het hofwonen meerdere belangen. "Je weet dat bejaardentehuizen zijn wegbezuinigd en dat het voor ouderen soms een probleem is om langer thuis te blijven wonen. Dan is het fijn als je met gelijkgestemden bij elkaar kunt wonen en leuke dingen kunt doen. Of als je een keer een nieuwe knie moet, kunnen ze naar je om kijken. Onze kinderen wonen bijvoorbeeld niet in de buurt, die zitten er niet op te wachten iedere dag de kop om de deur te steken. Naoberschap is echt een van de pijlers."

Ook doorstroming op de woningmarkt kan een handje worden geholpen in Zuidwolde. Van Rijssen: "Het is van maatschappelijk belang dat mensen als wij gaan verhuizen uit grote woningen met grote tuinen. Met die doorstroming kun je jongeren een kans geven. Zuidwolde vergrijst ook, je gaat het merken bij sportverenigingen en scholen als er geen geschikte woningen zijn."

Bos

HofwonenZuidwolde lijkt op een knarrenhof, maar is dat niet. "Een knarrenhof is een beschermd concept, wij doen het net even anders. We zijn wel gaan kijken op knarrenhofjes, het idee is vergelijkbaar", legt Snippe uit.

Op het aangekochte stuk grond op de hoek van de Westerveldseweg met het Westerveldpad komen 20 gelijkvloerse woningen. "En een gemeenschappelijk gebouw waar je elkaar kunt ontmoeten, spelletjes kunt spelen of een feestje kunt houden", zegt Snippe. Ook is er een aangrenzend kavel gekocht met bos dat de toekomstige bewoners samen kunnen onderhouden.

Selectie

Wie dat uiteindelijk zijn, vergt nog flink wat werk. "We gaan voor leeftijdsspreiding. We willen niet meteen allemaal 70-plussers, die zijn over tien jaar dan boven de 80 en dan vervalt het omkijken naar elkaar", legt Van Rijssen uit. Want juist dat omkijken, daar draait het uiteindelijk om. Snippe: "Je moet hier echt willen wonen, we gaan in de de gesprekken ook vragen hoe mensen die saamhorigheid zien."