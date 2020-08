Is een zakencollege een goed idee voor Hoogeveen?

Het wachten is op het rapport van de informateurs in Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis staan voor de taak om voor de raadsvergadering van 27 augustus met een advies te komen voor een nieuw college van burgemeester en wethouders in Hoogeveen en een sluitende meerjarenbegroting. Bij de opdracht hoort het onderzoeken van de mogelijkheid voor een zakencollege, dat is een college van deskundigen die vanuit kennis en ervaring een gemeente leidt en niet vanuit politieke kleur. Is een zakencollege inderdaad wat Hoogeveen nodig heeft?

"Het gevaar van een zakencollege is dat de bestuurders dan niet de betrokkenheid en de feeling met Hoogeveen en de ambtelijke organisatie hebben. Het voordeel is weer dat zulke wethouders wel kennis en kunde in huis hebben en objectief en zakelijk zijn. Het is een moeilijke afweging", zegt Jan Andela. Hij werkte meer dan 40 jaar bij de gemeente Hoogeveen als specialist onderzoek en statistiek. In november vorig jaar ging hij met pensioen. Vorig jaar was hij de enige die zich met naam en toenaam uit wilde laten over 'gedoe' op het gemeentehuis in Hoogeveen.

Crisismanager gezocht

Andela vindt het tijd is voor een nieuwe inspirerende leider. "De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn nog te ver weg om te wachten met het vormen van een nieuw college. Politieke kleur is in deze situatie niet zo van belang. Kwaliteit en slagvaardigheid zijn nu van belang. Huur een crisismanager in. Een zwaargewicht, een soort commissaris, een sterke topman. Eventueel naast de burgemeester. We hebben Margreeth de Boer hier eens gehad als tussenpaus tussen burgemeester Helmer Koetje die ziek werd en Karel Loohuis", aldus Andela. De Boer was een half jaar waarnemend burgemeester van augustus 2010 tot februari 2011.

Ook een ambtenaar die dicht bij het vuur zit en niet bij naam wil worden genoemd, is niet meteen voorstander van het naar huis sturen van het nog zittende college. "Om een wethouder weg te kunnen sturen, heb je een goed dossier nodig. Oud-wethouders komen bovendien op wachtgeld te zitten en dat kost nog meer geld. En wie moet het dan overnemen? Hier heb je crisismanagers voor nodig. Misschien kunnen een of twee zittende wethouders de rit uitzitten en kan er daarnaast een crisismanager worden aangesteld die impopulaire maatregelen durft te nemen", zegt de bron.

Ondernemer en VVD-prominent Ewout Klok vindt dat de kostenpost wachtgeld is te overzien. "Soms is het verstandiger om het wachtgeld voor lief te nemen. Het kan meer opleveren om wethouders naar huis te sturen dan de besparing van het wachtgeld. Bij een nieuw zakencollege hebben we twee wethouders die op wachtgeld komen. De vertrokken wethouders Erwin Slomp en Jacob van der Heide kunnen terug naar de politie." Hij denkt dat vers bloed het beste is voor Hoogeveen.

Frisse blik

Een zakencollege heeft volgens Klok de voorkeur boven een minderheidscollege, een voorstel van de VVD Hoogeveen. "Ik ben het niet altijd met de VVD eens", zegt Klok daarover.

De VVD Hoogeveen houdt de lippen stijf op elkaar. Alle fractievoorzitters zwijgen trouwens over het proces dat de informateurs samen met de gemeenteraad doorlopen op zoek naar een nieuw college.

Klok deelt de zorg van Andela niet over een mogelijk gebrek aan betrokkenheid van een zakencollege. "Soms is het wel fijn dat een zakenkabinet niet betrokken is. Die kan met een open blik kijken wat er nodig is. Als je te betrokken bent, ga je mogelijk gestes doen naar een ander. Dan kun je anderen gaan matsen", zegt Klok.

Financieel toezicht provincie?

Klok vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om te voorkomen dat Hoogeveen artikel-12-gemeente wordt en dat de provincie dus bepaalt waar het geld naartoe gaat, ook al is dat misschien maar tijdelijk, zoals in Assen is gebeurd. "Dan zijn er stappen gezet die niemand wil."

Gepensioneerd ambtenaar Andela ziet het inroepen van hulp van de provincie niet als falen en doet de volgende oproep aan bestuurlijk Hoogeveen: "Hou op met soebatten en ga voor verantwoordelijk beleid. Ik hoop dat het wijsheidsvirus hier toeslaat in plaats van corona. Als lokale overheid moet je luisteren naar je inwoners. Houd de basisbehoeften zoals cultuur, onderwijs, gezondheid en veiligheid van de burger goed in het oog. De minst draagkrachtigen moeten nu boeten voor de paradepaardjes van dit college en dat vind ik heel fout."

Kwaliteit belangrijkst

Voor de gemeenteraad heeft hij de boodschap dat deze zich ook bij kan laten praten door een extern adviseur als die zelf niet genoeg kennis en kunde in huis heeft over een bepaald onderwerp.

Ook Klok vraagt de gemeenteraad in de spiegel te kijken. "We moeten af van het mechanisme dat leden van een politieke partij automatisch worden beloond voor de moeite. Als je een college gaat vormen dan moet je kijken naar kwaliteit en niet naar welke persoon een plek verdient op het pluche. Het gaat bij een gemeente als Hoogeveen met bijna 56.000 inwoners niet om een roze varkentje, maar om heel veel geld", aldus de VVD-prominent.

