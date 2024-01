Molen de Vlijt in Meppel wordt tweede mosterdmolen van Nederland: 'Eerste op vaste wal, dat klinkt beter'

Molen is een monument

Molen de Vlijt heeft in Meppel de status van gemeentelijk monument. Die status kreeg het in 2020. Het helpt de molen bij het aanvragen van subsidies.

Ze is gelegen net buiten het centrum van de stad, vlak aan de gracht en is omringd door huizen. Onderin de molen wonen mensen, in de romp. Op iets meer dan 200 meter afstand, staat de andere molen in Meppel: molen De Weert, waar ze tarwe malen.

Molen de Vlijt dateert van 1832, maar van de oorspronkelijke molen is niets meer over, nadat deze in 1858 is afgebrand. Meteen werd de molen herbouwd, maar deze keer van steen.