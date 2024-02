Drentse darter zonder benen doet mee aan Dutch Open Darts: Als ik één leg win, mag ik blij zijn

De afgelopen twee jaren verloor hij beide onderbenen, maar bij de pakken neerzitten is geen optie voor Albert Lubbelinkhof uit Coevorden. Om toch aan het sporten te blijven besloot hij als dartliefhebber het paradarten op te pakken. En komend weekend weekend komt hij in actie tijdens het paradart-toernooi van Dutch Open Darts in Assen.

"In oktober zat ik nog in de rats, maar in februari ben ik er weer en kan ik weer gelukkig zijn, sporten, en onder de mensen zijn", zegt de rasoptimist uit Coevorden. "In 2022 ben ik mijn linkeronderbeen verloren door suikerziekte en een bacterie, 23 oktober verloor ik mijn rechterbeen, ook door een bacterie. Op een gegeven moment kon ik kiezen: dood of amputatie. Dan is de keuze makkelijk, dan ga je voor amputatie", aldus Lubbelinkhof.

Flamingo

Ondanks de zware tijden die hij heeft meegemaakt, schuwt de paradarter grappen rondom zijn handicap niet. Als opkomstnummer bij het darter overwoog Albert Lubbelinkhof het lied Ferry de roze flamingo. "Dat had ik bedacht toen ik nog één been had. Maar nu heb ik helemaal geen benen meer, dus ik moet er nog even over nadenken. Maar voorlopig is Ferry de roze flamingo wel goed." En die vrolijkheid is belangrijk voor de Coevordenaar: "Als je mindervalide bent, houdt je leven niet op. Dat wil ik aan de mensen laten zien."

Van beneden naar boven