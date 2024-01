De Buitenplaats onderdeel van het Drents Museum: 'Het ideale toekomstbeeld'

Zo gezegd is het niet altijd een gegeven geweest dat de gemeente Tynaarlo het museum in Eelde steunde. In 2021 kreeg De Buitenplaats bijvoorbeeld geen subsidie van de gemeente. Waarom toen niet en nu juist wel die geldinjectie?

"Toentertijd waren we heel kritisch. Je kijkt ook wat er beschikbaar is aan gelden. Nu is er een plan dat veelomvattend is, wat niet alleen gaat om exposities die we daar gaan organiseren. Maar ook een plan dat goed is voor het behoud van het hele ensemble. Er zijn twee hele robuuste partners: het Drentse Landschap en het Drents Museum. Dat in zijn geheel deed ons besluiten om met dit voorstel naar de raad te komen en ik ben heel blij dat de raad dit in grote meerderheid heeft aangenomen", aldus De Graaf.