Gezond Natuur Wandelen wil ook in Drenthe van start

Stichting Gezond Natuur Wandelen (GNW) organiseert op verschillende plekken in Nederland natuurwandelingen. Met hulp van nieuwe begeleiders hoopt de stichting ook in Drenthe de wandelingen van de grond te krijgen. Daarvoor worden begeleiders gezocht.

Bewegen is gezond en een groene omgeving doet een mens goed. De wandelingen van GNW combineren beide. Daarmee heeft de stichting positieve ervaringen opgedaan in circa vijftig gemeenten in Nederland. Het Drentse Landschap, IVN Noord, Vaart Welzijn en de Stichting GNW hebben nu de handen ineengeslagen om het concept ook uit te rollen in Drenthe.

Wekelijks natuurwandelen

De wens is om in verschillende Drentse gemeentes wekelijks gratis natuurwandelingen aan te bieden. De wandelingen zijn bedoeld voor volwassenen die wat minder actief zijn en zin hebben om op een rustig tempo met anderen te gaan wandelen. Tijdens de wandelingen zijn er korte natuurmomenten: er wordt even stilgestaan bij iets interessants uit de natuur. GNW is geïnspireerd door het Britse Walking for Health waar wekelijks 70.000 mensen wandelen onder begeleiding van 10.000 vrijwilligers.

Begeleiders gezocht

Om Gezond Natuur Wandelen ook in Drenthe wekelijks op de agenda te krijgen zijn er begeleiders nodig. Daarom doet de stichting een oproep:

'Wandelt u graag? Het liefst in een groene omgeving? Zou u uw enthousiasme voor de natuur en het wandelen willen overbrengen op mensen die minder bewegen? En wilt u op regelmatige en vrijwillige basis, eens per week tot eens per maand, een wandelgroep begeleiden? Dan zijn wij op zoek naar u.'

Ervaring is niet noodzakelijk, alle begeleiders krijgen namelijk gratis drie korte trainingen aangeboden: EHBO, Wandelbegeleider en IVN Natuurbeleving.

Informatiebijeenkomst

Wie interesse heeft om als begeleider mee te werken aan Gezond Natuur Wandelen is welkom op een informatiebijeenkomst in het Duurzaamheidscentrum in Assen. Die is op 25 augustus, vanaf 19.30 uur. Uitsluitend via aanmelding vooraf via: R.horst@vaartwelzijn.nl