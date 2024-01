Militairen uit Assen nemen commando over beveiligingseenheid in Irak over

Militairen uit Assen hebben in Irak het commando van de zogeheten Force Protection-compagnie van Denemarken overgenomen. De militairen van de Luchtmobiele Brigade - ook wel de Rode Baretten genoemd - zijn in dat land voor een NAVO-missie.

Stabiliteit en veiligheid

De overdracht ging niet van de een op de andere dag. Volgens de landmacht is de afgelopen weken "intensief samengewerkt aan het overdragen van alle taken". Zo gebruikt Nederland nu de voertuigen die er al waren en is er ingeschoten met wapens. De laatste Denen keren deze week terug naar huis.

De zogeheten NATO Mission Irak (NMI) is een missie die erop is gericht om de veiligheid en stabiliteit in het land te versterken. Aan de missie doen verschillende NAVO-landen mee. Iraakse defensie- en veiligheidsmedewerkers worden door onder meer Nederland getraind, geadviseerd en geassisteerd in de strijd tegen terrorisme.