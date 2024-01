Drentse Zeeuw maakt strip over Bartje: 'Ik voelde een band'

Voor Resh is Bartje is een symbool voor Drenthe, en dus ook voor hem. Maar Bartje ontstijgt ook de provincie Drenthe, vertelt hij. "Ik heb hier in huis zelfs beeldjes die ik gewoon in Terneuzen heb gekocht."

De scenarioschrijver besloot daarom contact te zoeken met de uitgever van Anne de Vries, de schrijver van Bartje, met de vraag of hij een strip over Bartje mocht maken. En dat mocht. Er wordt nu een stripserie gemaakt die in kranten in het Noorden wordt gepubliceerd. Ook wordt er een compleet stripboek gemaakt, die in ieder geval in Zeeuwse winkels komt te liggen.