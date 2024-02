Inzamelingsactie voor gedupeerden van volkstuindieven: 'Ze zijn er bijna elke dag'

Aan het woord is Irma Smits, kleindochter van de 82-jarige Antoon van den Berg. Hij is een van de fanatiekelingen die normaal gesproken rondscharrelen over het volkstuincomplex. Nu is dat tamelijk zinloos. De schuurtjes zijn leeg, de spullen weg. Vooral het verlies van het dienstbare trekkertje, dat het werk verlicht en draaglijk maakt, is een groot gemis voor de tuinders.